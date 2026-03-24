بدائل الطحين الخالي من الغلوتين لمرضى حساسية القمح

ويتطلب الطهي بهذه الأنواع فهم خصائص كل نوع، إذ يفتقد العجين لبروتين الغلوتين المسؤول عن التماسك، لذلك يُنصح غالبًا بخلط أكثر من نوع للحصول على قوام متوازن.
أفضل أنواع الطحين الخالي من الغلوتين
طحين اللوز
غني بالبروتين والدهون الصحية، ويمنح قوامًا طريًا ونكهة غنية. يُستخدم في الحلويات، ويُفضل دمجه مع البيض أو مواد رافعة لتحسين التماسك.
طحين الأرز البني
يحتفظ بقيمته الغذائية لاحتوائه على النخالة، ويُستخدم في الخبز والبسكويت، كما يصلح لتكثيف الصلصات. يُفضل خلطه مع أنواع أخرى للحصول على قوام أفضل.
طحين الكينوا
يتميز باحتوائه على بروتين كامل، لكنه يمتلك نكهة قوية، لذا يُنصح بتحميصه قبل الاستخدام. يعزز القيمة الغذائية للعجين ويمنحه تماسكًا متوسطًا.
طحين الحنطة السوداء
رغم اسمه، فهو خالٍ من الغلوتين، ويتميز بنكهة قوية وقوام كثيف. يُستخدم في المخبوزات مثل الكريب، ويُفضل خلطه مع طحين أخف لتخفيف القوام.
اختيار النوع المناسب من الطحين الخالي من الغلوتين يساعد على تحقيق توازن بين الطعم والقيمة الغذائية، لذلك يُنصح بقراءة المكونات بعناية والتجربة بين أكثر من نوع للوصول إلى أفضل نتيجة.
