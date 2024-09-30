بدانة الأم قبل الحمل خطر على الصحة العقلية للطفل

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الوكيل الإخباري- الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانين من السمنة قبل وأثناء الحمل لديهم خطر متزايد للإصابة بحالات عصبية ونفسية وسلوكية، بما في ذلك اضطراب طيف التوحد، واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، وفق بحث جديد من جامعة ساوث أستراليا. اضافة اعلان





وبحسب "مديكال إكسبريس"، أجريت الدراسة في أستراليا بالشراكة مع جامعة كيرتن، وجامعة موناش، وفريق من المؤسسات الوطنية، قاموا بمراجعة منهجية وتحليل لبيانات 3.6 مليون زوج من الأم والطفل عبر 42 دراسة وبائية.



ووجد الباحثون أن السمنة أثناء الحمل:



تزيد من خطر الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال بنسبة 32%.

تضاعف خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد لدى الأطفال (بمقدار 2.23 مرة).

تزيد من خطر اضطرابات السلوك بنسبة 16%.



قبل الحمل

كما وجدت الدراسة أيضاً أن السمنة أو زيادة الوزن لدى الأم قبل الحمل كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، واضطراب طيف التوحد، واضطراب السلوك، والاضطراب الذهاني.



بالإضافة إلى زيادة خطر بنسبة 30% في كل من الأعراض الخارجية ومشاكل العلاقات بين الأقران.



وقال الدكتور بيريكيت دوكو، الباحث الرئيسي: "تقدم الدراسة رؤى جديدة حول التأثير طويل الأمد لوزن جسم الأم على الصحة العقلية للطفل".