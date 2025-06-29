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بدون أدوية.. طبيبة قلب توضح تمارين فعّالة ونصائح للتخلص من الصداع

خند\
تعبيرية
 
الأحد، 29-06-2025 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   أشارت الدكتورة تاتيانا رومانينكو، أخصائية أمراض القلب، إلى أن الصداع قد يكون ناتجًا عن مشكلات في العمود الفقري، الإجهاد، أو تغيّرات في نمط الحياة، وأنه يمكن التخفيف منه دون اللجوء إلى الأدوية، من خلال تمارين بسيطة ونظام شرب منتظم.

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وأوضحت أن تشنج عضلات المضغ والصدغ قد يجعل لمس الرأس أو تمشيط الشعر أمرًا مؤلمًا، لذا توصي بالتمارين التالية:
التمرين الأول: ضع يدًا على جانب الرأس، والأخرى فوقها، واضغط بلطف لمدة 5 ثوانٍ، وكرر ذلك عدة مرات مع فواصل قصيرة.
التمرين الثاني: ضع يدًا على الجبهة والأخرى فوقها، واضغط برفق مع إمالة الرأس للأمام.
كما تنصح بـتدليك الرقبة ومنطقة الياقة لتخفيف التوتر العضلي.
وأضافت أن شرب الماء قد يكون حلاً بسيطًا وفعّالًا، حيث أن الجفاف من أكثر أسباب الصداع شيوعًا. وتنصح بشرب 2 إلى 2.5 لتر يوميًا.


لكنها حذرت من تجاهل بعض الأعراض، مثل:
الصداع النابض
الغثيان
اضطراب نبض القلب


وقالت إن ظهور هذه العلامات يستدعي زيارة الطبيب فورًا، لأنها قد تشير إلى حالة صحية خطيرة.

 

السومرية 

 
gnews

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