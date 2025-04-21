بذور الشيا بالماء والليمون تخلصك من دهون البطن- حقيقة أم خرافة؟

الوكيل الإخباري- كشفت تقارير صحية عن فوائد مشروب طبيعي بسيط مكوّن من بذور الشيا والماء بالليمون، في دعم الجسم لحرق الدهون، خاصة في منطقة البطن، وتعزيز عملية الأيض بشكل طبيعي دون تدخلات جراحية.

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وبحسب موقع TheHealthSite، يُعد هذا المشروب غنيًا بالألياف والبروتينات ومضادات الأكسدة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى فقدان الوزن بطريقة صحية.



✅ طريقة التحضير:

ملعقة كبيرة من بذور الشيا

عصير نصف ليمونة

كوب ماء (240-300 مل)

يُنقع الشيا في الماء لمدة 10-15 دقيقة حتى يكتسب قوامًا هلاميًا، ثم يُضاف إليه عصير الليمون ويُشرب بعد التقليب.



🌿 الفوائد الصحية:

يساعد على الشبع وتقليل الشهية

يدعم الهضم ويقلل الانتفاخ

يعزز المناعة ويُسهم في طرد السموم

يحسن من معدل الأيض وحرق الدهون



وينصح الخبراء بدمج هذا المشروب ضمن نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، إلى جانب النوم الجيد وتقليل التوتر، للحصول على أفضل النتائج في التخلص من دهون البطن.