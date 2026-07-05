برنامج سريع لإنهاء إدمان السكر في 10 أيام

لكن يمكن السيطرة على هذه الرغبة تدريجيًا، إذ يساعد تقليل السكر المضاف على تخفيف تأثيره الإدماني وتحسين التحكم في الشهية. ويوصي الخبراء باتباع خطة تدريجية لمدة 10 أيام لبناء عادات غذائية صحية.
وتشمل الخطة خطوات أساسية مثل: تحديد أهداف واضحة، مراقبة كمية السكر اليومية، تقليل المشروبات السكرية، السيطرة على التوتر، اختيار وجبات خفيفة صحية، قراءة الملصقات الغذائية، التمييز بين الجوع والرغبة في الحلوى، شرب الماء بكثرة، تقليل المحليات الصناعية، ثم تقييم التقدم بعد 10 أيام.
وتشير التوصيات إلى أن الالتزام بهذه الخطوات يساعد على تقليل الرغبة في الحلويات تدريجيًا، وتحسين الطاقة والصحة العامة مع مرور الوقت، مع ضرورة الاستمرار للحفاظ على النتائج.
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