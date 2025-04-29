الثلاثاء 2025-04-29 03:55 م
 

برودة الأطراف في الصيف.. متى تشير إلى مشكلة صحية؟

بلار
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 03:07 م

الوكيل الإخباري-  رغم ارتباط برودة الأطراف غالبًا بفصل الشتاء، إلا أن كثيرين يعانون منها حتى في فصل الصيف، مما قد يشير إلى مشكلات صحية كامنة.

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أسباب برودة الأطراف في الصيف
ضعف الدورة الدموية: نتيجة التوتر، التدخين، أو الجلوس لفترات طويلة.
أمراض مزمنة: مثل السكري، أمراض القلب، قصور الغدة الدرقية، وأمراض المناعة.
انخفاض ضغط الدم: يقلل تدفق الدم للأطراف.
قلة شرب الماء: تؤثر على حجم الدم وتقلل التروية الدموية.
نقص الفيتامينات والمعادن: خاصة فيتامين B12 والحديد.


متى تزور الطبيب؟
ينبغي استشارة الطبيب إذا كانت برودة الأطراف مصحوبة بـ:
تغير لون الجلد.
تنميل أو ألم مستمر.
تورم أو تقرحات.
إرهاق أو دوخة.

 

الكونسلتو 

 
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