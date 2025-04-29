برودة الأطراف في الصيف.. متى تشير إلى مشكلة صحية؟

الوكيل الإخباري- رغم ارتباط برودة الأطراف غالبًا بفصل الشتاء، إلا أن كثيرين يعانون منها حتى في فصل الصيف، مما قد يشير إلى مشكلات صحية كامنة.

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أسباب برودة الأطراف في الصيف

ضعف الدورة الدموية: نتيجة التوتر، التدخين، أو الجلوس لفترات طويلة.

أمراض مزمنة: مثل السكري، أمراض القلب، قصور الغدة الدرقية، وأمراض المناعة.

انخفاض ضغط الدم: يقلل تدفق الدم للأطراف.

قلة شرب الماء: تؤثر على حجم الدم وتقلل التروية الدموية.

نقص الفيتامينات والمعادن: خاصة فيتامين B12 والحديد.



متى تزور الطبيب؟

ينبغي استشارة الطبيب إذا كانت برودة الأطراف مصحوبة بـ:

تغير لون الجلد.

تنميل أو ألم مستمر.

تورم أو تقرحات.

إرهاق أو دوخة.