 
الإثنين 2025-02-24 02:25 م
 

بريطانيا تسجل 82 حالة وفاة مرتبطة باستخدام أدوية إنقاص الوزن

J
أرشيفية
الإثنين، 24-02-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري- كشفت السلطات الصحية في بريطانيا أن ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم بعد تناول أدوية تساعد على إنقاص الوزن مثل Ozempic وMounjaro.

ووفقا للأرقام الرسمية، فقد ارتفع عدد البريطانيين الذين توفوا بعد استخدام أدوية إنقاص الوزن وعلاج داء السكري من النوع الثاني، مثل Ozempic وMounjaro، إلى 82 حالة وفاة.

وأكدت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) أن هذا العدد يشمل الوفيات المسجلة حتى نهاية يناير، مما أثار مخاوف جديدة بشأن سلامة هذه الحقن.

اضافة اعلان


وأظهرت البيانات أن 22 شخصا توفوا بعد استخدام هذه الأدوية لإنقاص الوزن، بينما ارتبطت 60 حالة وفاة باستخدامها في علاج مرض السكري من النوع الثاني.


وحذرت أليسون كايف، كبيرة مسؤولي السلامة في الوكالة، قائلة: "يجب أن يكون قرار بدء أو استمرار أو إيقاف العلاج قرارا مشتركا بين المرضى وأطبائهم، بناء على دراسة شاملة للمنافع والمخاطر".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية هدى نفاع: الأردن نموذج للوئام والسلام بقيادة الملك عبدالله الثاني

علي بابا حققت إيرادات بنحو 39 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي

تكنولوجيا علي بابا تعتزم استثمار 53 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى ترعى إفتتاح "مؤتمر النساء اليوم والرعاية الآن" لمؤسسة صداقة

ل

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عدد من العقوبات على سوريا

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية "الصناعة والتجارة" تؤكد ضرورة الالتزام بوضع سعر على السلعة

أرشيفية

منوعات العادات الاستهلاكية في رمضان: ضرورة حقيقية أم حماس زائد؟

غ

أسواق ومال العراق يستأنف تصدير النفط من إقليم كردستان خلال 48 ساعة

البقاء لله

نعـي فـاضل بديعة علي ناجي السويلمين في ذمة الله



 




الأكثر مشاهدة