بريطانيا تسجل 82 حالة وفاة مرتبطة باستخدام أدوية إنقاص الوزن

الوكيل الإخباري- كشفت السلطات الصحية في بريطانيا أن ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم بعد تناول أدوية تساعد على إنقاص الوزن مثل Ozempic وMounjaro.



ووفقا للأرقام الرسمية، فقد ارتفع عدد البريطانيين الذين توفوا بعد استخدام أدوية إنقاص الوزن وعلاج داء السكري من النوع الثاني، مثل Ozempic وMounjaro، إلى 82 حالة وفاة.



وأكدت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) أن هذا العدد يشمل الوفيات المسجلة حتى نهاية يناير، مما أثار مخاوف جديدة بشأن سلامة هذه الحقن.

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وأظهرت البيانات أن 22 شخصا توفوا بعد استخدام هذه الأدوية لإنقاص الوزن، بينما ارتبطت 60 حالة وفاة باستخدامها في علاج مرض السكري من النوع الثاني.



وحذرت أليسون كايف، كبيرة مسؤولي السلامة في الوكالة، قائلة: "يجب أن يكون قرار بدء أو استمرار أو إيقاف العلاج قرارا مشتركا بين المرضى وأطبائهم، بناء على دراسة شاملة للمنافع والمخاطر".