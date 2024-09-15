 
الأحد 2024-09-15 12:38 م
 
 

بسبب كورونا.. أدمغة المراهقين أكبر 4 سنوات من عمرهم

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 15-09-2024 09:35 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد باحثون أمريكيون، بأن عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا أدت إلى تقدم أدمغة المراهقين في السن قبل الأوان بما يصل إلى أربع سنوات؛ وفقاً لدراسة نشرت في جامعة واشنطن.

اضافة اعلان

 

وتسلط الدراسة الضوء على تأثير الاضطرابات اليومية على السلوكيات، وزيادة اضطرابات الأكل، والقلق والاكتئاب بين المراهقين. واستخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي لدراسة 160 مراهقاًً من منطقة سياتل، تراوحت أعمارهم من 9 إلى 19 عاما.

وأظهرت النتائج، أن أدمغة الفتيان تقدمت في العمر بمعدل 1.4 سنة، بينما أظهرت الفتيات تسارعاً في الشيخوخة بمعدل 4.2 سنة. وقد لوحظ أن الترقق في القشرة المخية، المسؤولة عن وظائف مثل التفكير واتخاذ القرار، كان أكثر وضوحاً لدى الفتيات، حيث انتشر في 30 منطقة من الدماغ. في المقابل، كان الترقق في دماغ الفتيان مقتصراً على منطقتين فقط. وتُعزى هذه الفروق إلى أهمية التفاعل الاجتماعي للفتيات مقارنة بالفتيان، ما قد يزيد من تأثير الاضطرابات الاجتماعية على الفتيات.

 
gnews

أحدث الأخبار

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن الاحد؟

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: لم نوافق على إلقاء منشورات إخلاء في جنوب لبنان

جامعة اليرموك

أخبار محلية جامعة اليرموك تحصل على شهادة الاعتماد الدولي في جودة التعليم السياحي والفندقي

تعبيرية

أخبار محلية خبراء تكنولوجيا معلومات: الأردن بيئة آمنة للاستثمارات الرقمية

جانب من الاجتماع

اقتصاد محلي تجارة عمان تبحث قضايا تهم تجار ومنتجي المواد الزراعية

غزة

فلسطين 24 شهيدا بمجازر الاحتلال في غزة خلال يوم

جانب من اللقاء

أخبار محلية الصفدي ونظيره الجورجي يبحثان وقف العدوان على غزة

تعبيرية

اقتصاد محلي الحكومة تطرح عطاءين لشراء 240 ألف طن قمح وشعير



 


الأكثر مشاهدة





عاجل