بسبب كورونا.. أدمغة المراهقين أكبر 4 سنوات من عمرهم

الوكيل الإخباري- أفاد باحثون أمريكيون، بأن عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا أدت إلى تقدم أدمغة المراهقين في السن قبل الأوان بما يصل إلى أربع سنوات؛ وفقاً لدراسة نشرت في جامعة واشنطن.

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