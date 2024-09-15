بسبب كورونا.. أدمغة المراهقين أكبر 4 سنوات من عمرهم

وأظهرت النتائج، أن أدمغة الفتيان تقدمت في العمر بمعدل 1.4 سنة، بينما أظهرت الفتيات تسارعاً في الشيخوخة بمعدل 4.2 سنة. وقد لوحظ أن الترقق في القشرة المخية، المسؤولة عن وظائف مثل التفكير واتخاذ القرار، كان أكثر وضوحاً لدى الفتيات، حيث انتشر في 30 منطقة من الدماغ. في المقابل، كان الترقق في دماغ الفتيان مقتصراً على منطقتين فقط. وتُعزى هذه الفروق إلى أهمية التفاعل الاجتماعي للفتيات مقارنة بالفتيان، ما قد يزيد من تأثير الاضطرابات الاجتماعية على الفتيات.
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