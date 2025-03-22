بطاطا المقلاة الهوائية: صحي أم مليء بالسعرات؟

الوكيل الإخباري- تعد البطاطا غذاءً مفيداً للصحة ويمكن تناولها بانتظام، ولكن طريقة تحضيرها يمكن أن تؤثر على قيمتها الغذائية.

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البطاطا والسعرات الحرارية:

طريقة طهي البطاطا، سواء كانت مسلوقة أو محضرة في المقلاة الهوائية، تؤثر على وزن الطعام النهائي. في المقلاة الهوائية، تفقد البطاطا الماء أثناء التحضير، مما يجعلها أخف وزناً مقارنةً بالبطاطا المسلوقة التي تمتص بعض الماء أثناء الطهي، مما يزيد من وزنها.



الاختلاف بين البطاطا المسلوقة والبطاطا المقلية:

عند تحضير البطاطا في المقلاة الهوائية، سيؤدي ذلك إلى تقليل الوزن مع الحفاظ على السعرات الحرارية. على سبيل المثال، إذا أردنا تناول 250 غرامًا من البطاطا المسلوقة، وهي تعادل 130 سعرة حرارية، يفضل وزنها قبل وضعها في المقلاة الهوائية، لأنها ستفقد جزءاً من وزنها بعد الطهي.



مقارنة كميات البطاطا:

البطاطا المسلوقة: 250 غرام

البطاطا المقلية: 180 غرام

البطاطا النيئة: 200 غرام



من المهم وزن البطاطا مسبقًا وفقًا للكمية المحددة في نظامنا الغذائي، سواء كانت مطبوخة أو نيئة.

كيفية تخزين البطاطا:

لتخزين البطاطا بشكل صحيح، يجب فحصها جيدًا للتأكد من عدم وجود بقع طرية أو براعم. يفضل تخزينها في صندوق ورقي أو كيس شبكي لضمان التهوية الجيدة. يجب تجنب الأكياس البلاستيكية لأنها تمنع البطاطا من التنفس وتقصّر مدة صلاحيتها.



أفضل شروط تخزين البطاطا:

يجب تخزين البطاطا في مكان بارد ورطب ومظلم (درجة حرارة تتراوح بين 45 و50 درجة فهرنهايت). لا يجب تخزينها في الثلاجة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحويل النشا إلى سكر، مما يؤثر على طعم البطاطا.



نصائح إضافية لتخزين البطاطا:

يجب ترك البطاطا تجف قبل تخزينها إذا تم زراعتها في المنزل.

يجب عدم غسل البطاطا إلا عند استخدامها.

تجنب تخزين البطاطا بالقرب من البصل لأنهما يُطلقان غازات تُسرع نضج كل منهما.



كيفية منع إنبات البطاطا:

لتجنب إنبات البطاطا، يجب تخزينها في وعاء مفتوح أو كيس ورقي مع التأكد من أن البطاطا لا تكون مكتظة. يجب أيضًا تجنب استخدام الأوعية المحكمة الإغلاق لأنها تحتفظ بالرطوبة وتزيد من فرص إنبات البطاطا.



هل البطاطا تدوم لفترة أطول في الثلاجة أم في الخارج؟

أفضل مكان لتخزين البطاطا هو في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن الحرارة المباشرة مثل الموقد أو المدفأة. لذا، من الأفضل تخزينها في درجة حرارة تتراوح بين 45 و50 درجة فهرنهايت.



باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بالبطاطا الصحية والطازجة في نظامك الغذائي دون القلق بشأن تأثير طريقة التحضير على قيمتها الغذائية.