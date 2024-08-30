بعدما اودت بحياة عريس مصري .. اليك ابرز اعراض النوبة القلبية

الوكيل الإخباري- تحول حفل زفاف إلى مآتم بعد وفاة عريس ليلة زفافه بشكل مفاجئ خلال جلوسه بجوار عروسه.

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وتوفي الشاب إسماعيل محمد عبدالصمد، من قرية سنهوا، بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته خلال جلوسه في سيارة الزفاف بجوار عروسه.



انتشر خبر وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وترك رحيله حزنًا شديدًا في قلوب أهله وأصدقائه ومعارفه.



وفي هذا الصدد، إليك أسباب وأعراض الأزمة القلبية وكيف يمكن الوقاية منها، وفقًا لما ورد في موقع "clevelandclinic".



أعراض الأزمة القلبية

ألم الصدر.

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس.

الأرق.

الغثيان.

عدم الراحة في المعدة.

خفقان القلب.

القلق.

الشعور بالدوار أو الدوخة أو الإغماء.



كيف تحدث النوبة القلبية؟

تتكون معظم النوبات القلبية نتيجة تراكم رواسب دهنية على جدران الشرايين التاجية، وهي الشرايين التي تغذي عضلة القلب. مع مرور الوقت، تتراكم هذه اللويحات وتضيق الشرايين، ما يقلل من تدفق الدم إلى القلب. في بعض الحالات، تنفجر إحدى هذه اللويحات، ما يؤدي إلى تكون جلطة دموية في مكان الانفجار، وانسداد الشرايين، ما يمنع وصول الدم إلى جزء من عضلة القلب ويسبب النوبة القلبية.



أسباب أخرى للنوبة القلبية

بالرغم من أن تراكم اللويحات وتكون الجلطات هو السبب الأكثر شيوعًا للأزمة القلبية، إلا أن هناك عوامل أخرى تُسهم في حدوثها، مثل:

تشنج الشرايين التاجية.

اضطرابات النسيج الضام.

الصدمات الشديدة، مثل حوادث السيارات أو السقوط من مكان مرتفع.

اضطرابات الأكل التي تؤدي إلى تلف القلب وزيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

الشرايين التاجية غير الطبيعية.

انخفاض ضغط الدم أو الأكسجين أو زيادة معدل ضربات القلب.



عوامل الخطر

العمر والجنس: يرتفع خطر الإصابة بالنوبة القلبية مع تقدم العمر، كما أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بها في سن مبكرة مقارنة بالنساء، ولكن بعد سن اليأس تتقارب نسبة الإصابة بين الجنسين.

التاريخ العائلي: إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، فإن فرص إصابتك تكون أعلى.