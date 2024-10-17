بعد تداولها على مواقع التواصل في مصر..كشف حقيقة طماطم الثعبان

الوكيل الإخباري- حالة من الذعر انتابت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول صورة لثمرة طماطم يظهر على سطحها ثقوب سوداء، مرفق معها تسجيل صوتي يزعم بأن هذه البثور ناجمة عن "عضة ثعبان".

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تعليق نقيب الفلاحين على طماطم الثعبان



في هذا الصدد، نفى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، صحة المعلومات الواردة في المقطع الصوتي المتداول على السوشال ميديا بشأن الثقوب السوداء بالطماطم، مشيرًا إلى أنها عار من الصحة.



وأضاف أبو صدام أن هذه الثقوب غالبًا تحدث بسبب "توتا ابسلوتا"، موضحًا أنها حشرة تصيب الطماطم، لذلك يطلق عليها اسم "سوسة القوطة".



تعليق خبير زراعي على طماطم الثعبان



واتفق معه أيمن حمودة، مدير معهد الباستين للبحوث الزراعية، مناشدًا المواطنين المصريين بعدم الانسياق خلف الإشاعات التي يروجها البعض على المنصات الاجتماعية.



وأشار حمودة إلى أن الثقوب السوداء بالطماطم تنتج عن يرقة أو حشرة صغيرة، تتسبب في خرق الثمرة من الخارج، وتصيبها قبل أن تكتمل النضج.



وأكد مدير معهد الباستين للبحوث الزراعية أن الثعابين لا تأكل الخضراوات أو الفواكه وان التسجيل الصوتي الصوتي المتداول يحتوي على خرافات غرضها البلبلة".



تعليق خبيرة تغذية على طماطم الثعبان



وفي سياقٍ متصل، كشفت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، أن تسوس الطماطم لا يسبب الوفاة كما يشيع البعض، مضيفةً أن هذه الثقوب ناتجة عن حشرات تعيش في الأراضي الزراعية.



وذكرت مروة أن الطماطم المصابة بالتسوس صالحة للاستهلاك البشري، ولكن يراعى إزالة الجزء الذي يحتوي على الثقوب السوداء قبل تناولها.



واختتمت أخصائية التغذية العلاجية حديثها بالتوصية باتباع بعض الإرشادات عند شراء الطماطم، أهمها:



- شراء الطماطم التي يكون لونها أحمر بالكامل.



- شراء الطماطم الصلبة.



- شراء الطماطم التي يصعب خرقها بإصبع اليد.



- التخلص من الطماطم التي يميل لون بذورها إلى الأخضر أو الأسود.