بعد تصدره الترند- هل تمشيط الشعر بشوكة الطعام مفيد؟

الوكيل الإخباري- يتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي معلومة مفادها أن تدليك فروة الرأس باستخدام شوكة الطعام يمكن أن يحقق العديد من الفوائد المذهلة للشعر. حيث يزعم البعض أن هذه الطريقة تساعد في تحسين صحة الشعر، وتقليل تساقطه، ومعالجة الشيب.
من جانب آخر، هناك طرق علمية وموصى بها للعناية بالشعر، والتي يمكن أن تحسن صحته بشكل فعال:
- غسل الشعر بانتظام وفقًا لنوعه.
- تدليك فروة الرأس بالشامبو لتنظيفها من الشوائب.
- استخدام البلسم لترطيب الشعر بعد الغسيل.
- تجفيف الشعر برفق باستخدام منشفة نظيفة.
- تمشيط الشعر برفق باستخدام مشط واسع الأسنان.
- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية.
- تجنب التدخين وحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية.
- تدليك فروة الرأس لتحفيز الدورة الدموية.
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