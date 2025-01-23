 
الخميس 2025-01-23 11:46 ص
 

بعد تصدره الترند- هل تمشيط الشعر بشوكة الطعام مفيد؟

6غ
تعبيرية
الخميس، 23-01-2025 11:08 ص

الوكيل الإخباري-   يتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي معلومة مفادها أن تدليك فروة الرأس باستخدام شوكة الطعام يمكن أن يحقق العديد من الفوائد المذهلة للشعر. حيث يزعم البعض أن هذه الطريقة تساعد في تحسين صحة الشعر، وتقليل تساقطه، ومعالجة الشيب.

اضافة اعلان

لكن، حسب الدراسات العلمية ومراجعات الخبراء، لا يوجد دليل علمي يؤكد صحة هذه الادعاءات. بل إن استخدام الشوكة قد يسبب ضررًا لفروة الرأس بسبب أطرافها الحادة التي قد تؤدي إلى إصابات صغيرة في الجلد.


من جانب آخر، هناك طرق علمية وموصى بها للعناية بالشعر، والتي يمكن أن تحسن صحته بشكل فعال:
- غسل الشعر بانتظام وفقًا لنوعه.
- تدليك فروة الرأس بالشامبو لتنظيفها من الشوائب.
- استخدام البلسم لترطيب الشعر بعد الغسيل.
- تجفيف الشعر برفق باستخدام منشفة نظيفة.
- تمشيط الشعر برفق باستخدام مشط واسع الأسنان.
- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية.
- تجنب التدخين وحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية.
- تدليك فروة الرأس لتحفيز الدورة الدموية.

 

 الكونسلتو 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

فا

طب وصحة هل السمنة مرض؟ إليك الإجابة التي تحسم الجدل

عام 2023 شهد أعلى عدد من حوادث إطلاق النار في المدارس، حيث بلغ عدد الحوادث 349 حادثا (غيتي)

عربي ودولي طالب بولاية تينيسي الأميركية يطلق النار في مدرسة ويقتل فتاة قبل أن ينتحر

ا

أسواق ومال وزير المالية السعودي: سجلنا عوائد بنحو 200 دولار لكل دولار تم إنفاقه

تعبيرية

أخبار محلية تخفيضات على أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية غداً الجمعة

6غ

طب وصحة بعد تصدره الترند- هل تمشيط الشعر بشوكة الطعام مفيد؟

دونالد ترامب

عربي ودولي عاجل كابوس ترامب يفسد الحلم الأمريكي أمام اللاجئين

ا

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط مع متابعة الأسواق لسياسة ترامب



 




الأكثر مشاهدة