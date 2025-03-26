بعد زيادة الوزن في رمضان.. 5 عادات صباحية فعّالة لتقليل دهون البطن

شرب ماء الليمون الدافئ
تناول كوب من ماء الليمون الدافئ في الصباح يحفز عملية الأيض، حيث يساعد في أكسدة الدهون ويعزز الهضم. يمكن إضافة القرفة أو العسل لتكثيف تأثيرات حرق الدهون.
عدم تفويت وجبة الإفطار الغنية بالبروتين
الإفطار الغني بالبروتين يساعد في تقليل دهون البطن، إذ يعزز الشعور بالشبع ويقلل الرغبة في تناول الطعام. يمكن تناول البيض، الجبن القريش، والمكسرات.
ممارسة تمارين الكارديو على معدة فارغة
تمارين الكارديو مثل المشي السريع أو الجري الخفيف على معدة فارغة تساعد في حرق الدهون المخزنة، حيث يعتمد الجسم على الدهون بدلاً من الكربوهيدرات في الصباح.
التنفس العميق
ممارسة التنفس العميق أو التأمل في الصباح يساعد في تقليل مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن تخزين الدهون، مما يساهم في تحسين الهضم وزيادة فعالية الجسم في حرق الدهون.
التعرض لأشعة الشمس الصباحية
التعرض لأشعة الشمس لمدة 10-15 دقيقة يساعد في تنظيم عملية الأيض وتحسين المزاج، مما يقلل من خطر الأكل العاطفي ويعزز مستويات فيتامين د، مما يساهم بشكل غير مباشر في تقليل الدهون.
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