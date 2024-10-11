بعد ظهوره في الأسواق.. إليك أضرار البرتقال الأخضر

الوكيل الإخباري- يظهر البرتقال الأخضر في الأسواق في هذا التوقيت من العام، وعلى الرغم من مذاقه اللاذع، إلا أن بعض الأشخاص يقبلون على شرائه وتناوله.



أضرار محتملة للبرتقال الأخضر

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