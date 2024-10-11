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بعد ظهوره في الأسواق.. إليك أضرار البرتقال الأخضر

برتقال أخضر
برتقال أخضر
الجمعة، 11-10-2024 01:42 م

الوكيل الإخباري-   يظهر البرتقال الأخضر في الأسواق في هذا التوقيت من العام، وعلى الرغم من مذاقه اللاذع، إلا أن بعض الأشخاص يقبلون على شرائه وتناوله.

أضرار محتملة للبرتقال الأخضر

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في هذا الصدد، قالت أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة مروة إبراهيم، إن البرتقال الأخضر غني بفيتامين سي، مثل البرتقال الطبيعي ولكن بنسب ضئيلة، ولكن لونه الأخضر يدل على عدم نضج ثمرة الفاكهة.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أن البرتقال الأخضر آمن للتناول، إلا أن الإسراف فيه يسبب مشاكل هضمية محتملة، مثل التقلصات، والغثيان، والشعور بالحاجة للقيء، والتجشؤ المفرط والإسهال أحيانًا، لأنه مليء بالنشويات المعقدة.

فوائد البرتقال بشكل عام
وكشفت الدكتورة مروة إبراهيم، عن فوائد البرتقال بشكل عام، والتي تتمثل فيما يلي:

- تعزيز مستوى المناعة، لأنه مضاد جيد للأكسدة.

- يقي من الإصابة بالبرد والإنفلونزا، لأنه غني بفيتامين سي.

- يعزز من صحة الجلد، لأنه غني بفيتامين سي.

- يساهم في التخسيس، لأنه غني بالألياف الغذائية التي تزيد الشعور بالشبع.

- يساعد على خفض الكوليسترول، لأنه غني بفيتامين سي.

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gnews

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