بعد وجبتك مباشرة.. ما يجب تجنبه للحفاظ على هضم صحي

الوكيل الإخباري- أوضحت الدكتورة داريا روساكوفا، خبيرة التغذية، أن الاستحمام أو ارتداء الأحزمة الضيقة أو الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام قد يضر بالصحة، ومن الأفضل تجنّب هذه العادات.

