الأربعاء 2026-03-04 11:04 ص

بعد وجبتك مباشرة.. ما يجب تجنبه للحفاظ على هضم صحي
الأربعاء، 04-03-2026 10:48 ص

الوكيل الإخباري-   أوضحت الدكتورة داريا روساكوفا، خبيرة التغذية، أن الاستحمام أو ارتداء الأحزمة الضيقة أو الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام قد يضر بالصحة، ومن الأفضل تجنّب هذه العادات.

وتشير الدكتورة إلى أنه لا ينصح بالاستلقاء لمدة ساعتين بعد تناول الطعام، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة إلى بطانة المريء، ما يسبب حرقة المعدة، والتجشؤ، والشعور بالثقل، وقد يتطور في النهاية إلى التهاب وتلف بطانة المريء، ما يزيد خطر التآكلات والقرح وربما السرطان.

وتوضح أن تجنّب أي نشاط بدني لمدة ساعتين بعد الطعام ضروري أيضا، لأن الحركة البدنية تقلل من تدفق الدم إلى عضلات المعدة والأمعاء، مما يؤثر سلبا على عملية الهضم.

كما تحذر من الاستحمام أو دخول الساونا مباشرة بعد تناول الطعام، لأن الماء الساخن يعيق تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، ما يعرقل الهضم.

 
 


