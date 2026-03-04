بعد وجبتك مباشرة.. ما يجب تجنبه للحفاظ على هضم صحي

وتوضح أن تجنّب أي نشاط بدني لمدة ساعتين بعد الطعام ضروري أيضا، لأن الحركة البدنية تقلل من تدفق الدم إلى عضلات المعدة والأمعاء، مما يؤثر سلبا على عملية الهضم.
كما تحذر من الاستحمام أو دخول الساونا مباشرة بعد تناول الطعام، لأن الماء الساخن يعيق تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، ما يعرقل الهضم.
