بعد 3 إصابات بالسرطان.. أمريكية تحذر من مخاطر التسمير

وقالت ليز بنديت (54 عاماً) إنها كانت تقضي ساعات طويلة تحت الشمس وتستخدم زيوت التسمير، ما تسبب في حروق متكررة، قبل أن تُشخّص في سن الـ37 بالإصابة بسرطان الجلد الميلانيني، وهو أخطر أنواعه.
وخضعت بنديت لعدة عمليات علاجية لاحقاً، كما أُصيبت بأنواع أخرى من السرطان، مؤكدة أن تجربتها دفعتها إلى تحذير الشباب من مخاطر اتجاهات التسمير المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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