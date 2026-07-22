الأربعاء 2026-07-22 02:41 م

بعد 3 إصابات بالسرطان.. أمريكية تحذر من مخاطر التسمير

ثيق
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 09:43 ص
الوكيل الإخباري-   حذّرت سيدة أمريكية من مخاطر هوس الحصول على بشرة سمراء، بعد إصابتها بسرطان الجلد ثلاث مرات نتيجة تعرّضها المفرط للشمس في فترة المراهقة.اضافة اعلان


وقالت ليز بنديت (54 عاماً) إنها كانت تقضي ساعات طويلة تحت الشمس وتستخدم زيوت التسمير، ما تسبب في حروق متكررة، قبل أن تُشخّص في سن الـ37 بالإصابة بسرطان الجلد الميلانيني، وهو أخطر أنواعه.

وخضعت بنديت لعدة عمليات علاجية لاحقاً، كما أُصيبت بأنواع أخرى من السرطان، مؤكدة أن تجربتها دفعتها إلى تحذير الشباب من مخاطر اتجاهات التسمير المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 


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