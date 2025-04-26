بينها منزوعة الكافيين.. مشروبات تجنبها قبل النوم

الوكيل الإخباري- هناك بعض المشروبات التي قد تكون سببًا في اضطراب نومك، خاصة إذا تم تناولها قبل النوم مباشرة. إليك أبرزها:

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مشروبات غنية بالكافيين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي الأسود والأخضر، تعيق النوم من خلال منع إشارة الاسترخاء الطبيعية في الدماغ، مما يجعل الوصول إلى نوم عميق أمرًا صعبًا.

المشروبات منزوعة الكافيين

رغم أنها تبدو خيارًا آمنا، فإن مشروبات القهوة والشاي المنزوعة الكافيين تحتوي على كميات صغيرة من الكافيين التي قد تؤثر على النوم إذا تم تناولها في وقت متأخر.

المشروبات السكرية

المشروبات الغنية بالسكر، سواء كانت طبيعية مثل عصير الفاكهة أو محلاة مثل الشاي المثلج، يمكن أن تؤدي إلى تقلبات حادة في مستويات السكر في الدم، مما يسبب القلق واضطراب النوم.

المشروبات الغازية

حتى وإن كانت خالية من الكافيين أو السكر، يمكن أن تتسبب المشروبات الغازية في الانتفاخ وزيادة الضغط على المعدة، مما يؤثر على جودة النوم.

المشروبات الحمضية

تناول مشروبات حمضية مثل عصير الليمون أو البرتقال قبل النوم قد يسبب ارتجاع المريء أو حرقة المعدة، مما يتسبب في نوم غير مريح.



لتجنب هذه المشكلات، يُنصح بتجنب هذه المشروبات قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات لضمان نوم هادئ ومريح.