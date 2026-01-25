بين القلق وانقطاع النفس.. الأسباب الخفية لصرير الأسنان

الوكيل الإخباري- صرير الأسنان حالة لا إرادية يضغط فيها الشخص على أسنانه أو يطحنها، سواء أثناء النوم أو اليقظة، وغالبًا ما تمر دون تشخيص. وتشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل ستة أشخاص يعاني منها أثناء النوم، وواحد من كل أربعة خلال النهار.

ورغم أن الصرير الخفيف لا يشكل مشكلة، فإن تكراره أو شدته قد يؤدي إلى تلف الأسنان، آلام الفك والعضلات، اضطرابات النوم، صداع توتري، وآلام الأذن، فضلاً عن احتمالية كسر الأسنان مع مرور الوقت.



وترتبط الحالة بالعوامل النفسية والجسدية، مثل التوتر، القلق، الاكتئاب، بعض الأدوية، الإفراط في الكافيين والكحول، واضطرابات النوم، بما فيها انقطاع النفس النومي.