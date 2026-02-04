تأثير أدوية إنقاص الوزن على عادات التسوق الغذائي

الوكيل الإخباري- كشف باحثون في مركز ستينو للسكري في كوبنهاغن عن أن بدء استخدام ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1RA) يرتبط بتحسن طفيف في عادات التسوق الغذائي.

وأظهرت الدراسة أن مشتريات البقالة لمستخدمي GLP-1RA في الدنمارك شهدت انخفاضا ملحوظا في السعرات الحرارية والسكريات، مع زيادة طفيفة في محتوى البروتين لكل 100 غرام من الطعام بعد بدء العلاج مقارنة بما قبل ذلك.

تفاصيل الدراسة



وعادة ما يرتبط استخدام ناهضات مستقبلات GLP-1RA بتثبيط الشهية وتقليل السعرات الحرارية المتناولة، لكن تأثيرها على خيارات الطعام اليومية لم يكن واضحا في الدراسات السابقة. وأشارت تقارير الحالات والدراسات الصغيرة إلى تحول في العادات الغذائية من الوجبات الخفيفة الفائقة المعالجة والغنية بالطاقة إلى أطعمة كاملة أو معالجة بشكل بسيط بعد بدء العلاج، بينما لم تظهر سجلات الشراء على نطاق واسع هذه التغييرات بوضوح.