السبت 2025-07-26 05:22 م
 

تأثير غير متوقع للكافيين على عمل المضادات الحيوية

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 26-07-2025 03:42 م
الوكيل الإخباري-   اكتشف باحثون من جامعتي توبنغن وفورتسبورغ الألمانيتين تأثيرًا غير متوقع للكافيين على فعالية بعض المضادات الحيوية المستخدمة في مكافحة بكتيريا الإشريكية القولونية.اضافة اعلان

تأثير غير متوقع للكافيين على عمل مضادات الحيوية

أشارت مجلة PLOS Biology إلى أن الباحثين ركّزوا على دراسة بكتيريا الإشريكية القولونية، حيث اختبروا تأثير 94 مادة من الأدوية والمكونات الغذائية على عمل الجينات والبروتينات الناقلة داخل البكتيريا، لا سيّما تلك البروتينات التي تتحكم في دخول المواد إلى الخلية البكتيرية وخروجها منها.

خلال الدراسة، اكتشف الباحثون أن الكافيين يلعب دورًا حاسمًا في التحكم بحركة المواد من وإلى الخلية البكتيرية، إذ يسبب سلسلة من التغيرات داخل البكتيريا من خلال تنشيط جين معيّن يُدعى "Rob". وتؤدي هذه التغيرات إلى تقليل كفاءة البروتينات في امتصاص بعض مضادات الحيوية، مثل "سيبروفلوكساسين"، مما يُضعف فعالية الدواء داخل الجسم.

ونوّه الباحثون إلى أن هذا التأثير لوحظ على بكتيريا الإشريكية القولونية فقط، ولم يُرصد على أنواع أخرى مشابهة مثل بكتيريا السالمونيلا المعوية، مما يؤكد أن الكائنات الدقيقة ذات الصلة الوثيقة قد تستجيب بشكل مختلف لنفس المحفزات.

ويعتقد مؤلفو الدراسة أن هذه النتائج قد يكون لها تأثير مستقبلي على التوصيات العلاجية، حيث قد يصبح من الضروري للأطباء مراعاة العادات الغذائية والاستهلاكية للمرضى أثناء وصف مضادات حيوية معينة، خاصة المتعلقة بتناول المشروبات والأطعمة المحتوية على الكافيين، من أجل تحقيق أعلى فعالية للعلاج.

روسيا اليوم
 
 
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