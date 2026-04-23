تبييض الأسنان في المنزل بطرق طبيعية وسهلة

الخميس، 23-04-2026 12:29 م

الوكيل الإخباري-   تلعب الابتسامة دورًا أساسيًا في إبراز ملامح الوجه، إذ تعكس العناية والجاذبية وتمنحك حضورًا أكثر إشراقًا وثقة. ومع مرور الوقت، قد يتغيّر لون الأسنان نتيجة عوامل يومية مختلفة، ما يؤثر في صفائها الطبيعي والإطلالة العامة.

خطوات طبيعية لاستعادة إشراقة الأسنان في المنزل


إذا كنتِ تميلين إلى الحلول الطبيعية، فهناك طرق بسيطة يمكن اعتمادها في المنزل للتخفيف من التصبغات تدريجيًا واستعادة لون أكثر إشراقًا، دون الحاجة إلى علاجات احترافية.


بيكربونات الصوديوم لتنظيف لطيف
تُعد بيكربونات الصوديوم من المكونات الفعالة في إزالة التصبغات السطحية ومنح الأسنان مظهرًا أنقى. يمكن خلط نصف ملعقة صغيرة منها مع بضع قطرات ماء للحصول على معجون خفيف، ثم تفريش الأسنان بلطف لمدة دقيقة إلى دقيقتين. يُنصح باستخدامها مرتين أسبوعيًا فقط لتجنب التأثير على مينا الأسنان.


زيت جوز الهند لابتسامة أنقى
المضمضة بزيت جوز الهند من الطرق المنزلية الشائعة، إذ تساعد على تقليل البكتيريا المسببة للاصفرار. يمكن المضمضة بملعقة منه لمدة 10–15 دقيقة، ثم شطف الفم جيدًا بالماء.


خل التفاح لتفكيك التصبغات
يساعد خل التفاح، بفضل احتوائه على حمض الأسيتيك، على إزالة التصبغات السطحية. يُستخدم بعد تخفيفه بالماء والمضمضة به لمدة قصيرة، ثم غسل الفم جيدًا. ويُفضّل عدم استخدامه أكثر من مرة أو مرتين أسبوعيًا بسبب طبيعته الحمضية.


قشر الموز خيار بسيط ولطيف
يحتوي قشر الموز على معادن قد تساعد في إزالة التصبغات الخفيفة. يمكن فرك الجزء الداخلي من القشرة على الأسنان لمدة دقيقة، ثم تنظيف الأسنان بالمعجون.


الفحم النشط لتنظيف أعمق
يُستخدم الفحم النشط للمساعدة في تقليل الاصفرار وإزالة البقع السطحية. توضع كمية صغيرة على فرشاة الأسنان مع الماء، مع تفريش لطيف وتجنّب اللثة، ثم شطف الفم جيدًا.


تنبيه مهم
رغم فعالية هذه الطرق في تحسين مظهر الأسنان تدريجيًا، فإن الإفراط في استخدامها قد يضر بطبقة المينا. كما أنها لا تغني عن العناية اليومية بالأسنان أو مراجعة طبيب الأسنان عند الحاجة.
في النهاية، الحفاظ على ابتسامة مشرقة يعتمد على التوازن بين العناية اليومية والاختيارات الصحية، إلى جانب الاستخدام المعتدل للوصفات الطبيعية.

 
 


الأمانة: تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني مساء اليوم

أخبار محلية الأمانة: تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني مساء اليوم

ب

شؤون برلمانية لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تعزيز دور الشباب في حماية التراث الثقافي

الأمن العام: نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية أثناء التنزه

أخبار محلية الأمن العام: نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية أثناء التنزه

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان

دراسة جديدة: جميع الثعابين قادرة على السباحة والهجوم تحت الماء

منوعات دراسة جديدة: جميع الثعابين قادرة على السباحة والهجوم تحت الماء

الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الجمعة

أخبار محلية الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الجمعة

تعبيرية

طب وصحة فوائد وأضرار شرب زيت الزيتون صباحًا

فرنسا تأمل في فرض عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين "في الأيام المقبلة"

عربي ودولي فرنسا تأمل في فرض عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين "في الأيام المقبلة"



 
 






