تجربة سريرية تظهر فوائد اللوز للمصابين بالسمنة

أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة ميسوري أن تناول اللوز يوميًا قد يساعد في تقليل مستويات الجزيئات الالتهابية في أجسام الأشخاص المصابين بالسمنة.





وذكرت مجلة Nutrients أن الدراسة السريرية استمرت ستة أسابيع وشملت 69 بالغًا يعانون من السمنة، تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عامًا، حيث قُسّم المشاركون إلى مجموعتين. تناولت المجموعة الأولى 57 غرامًا من اللوز يوميًا، بينما تناولت المجموعة الثانية وجبة خفيفة من البسكويت تحتوي على عدد مماثل من السعرات الحرارية، مع استمرار جميع المشاركين في اتباع نظامهم الغذائي ونمط حياتهم المعتاد.



وأظهرت التحاليل بعد ستة أسابيع انخفاض مستويات عدد من الجزيئات الالتهابية في الدم لدى المشاركين الذين تناولوا اللوز بانتظام، من بينها إنترلوكين-6 (IL-6)، وعامل نخر الورم ألفا (TNF-α)، وإنترفيرون غاما (IFN-γ)، وهي مركبات ترتبط بالالتهاب المزمن الذي غالبًا ما يصاحب السمنة ويزيد من خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.



ومع ذلك، لم تُظهر النتائج أي تغيّر يُذكر في وزن الجسم أو مستويات سكر الدم أو الكوليسترول أو ضغط الدم خلال فترة التجربة.



ووفقًا للباحثين، يُعزى التأثير المضاد للالتهاب إلى احتواء اللوز على دهون غير مشبعة وألياف غذائية وفيتامين E، إضافة إلى عدد من المعادن التي تدعم جهاز المناعة وتساعد على تقليل الالتهاب.



وأشار الباحثون إلى أن إدراج اللوز في النظام الغذائي قد يكون نهجًا غذائيًا بسيطًا للمساعدة في الحد من الالتهاب المرتبط بالسمنة، إلا أن تأكيد هذا التأثير يتطلب إجراء دراسات أطول وأوسع نطاقًا.





