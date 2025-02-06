تجفيف الملابس داخل المنزل في الشتاء: خطر يهدد صحة الأسرة

الوكيل الإخباري- تعتاد بعض النساء على تجفيف الملابس داخل المنزل خلال الأيام الممطرة والعاصفة في فصل الشتاء، اعتقادًا منهن أنه الحل الأفضل للحفاظ على الملابس نظيفة وخالية من الاتساخ. ولكن، تكشف الدراسات الحديثة أن هذه العادة قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة قد تؤثر سلبًا على أفراد الأسرة، خصوصًا إذا كانت هناك مشاكل صحية سابقة.

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تجفيف الملابس والرطوبة: بيئة مثالية لنمو العفن

أظهرت الأبحاث أن تجفيف الملابس داخل المنزل يساهم في زيادة الرطوبة في الهواء، ما يشجع على نمو العفن. يعتبر العفن بيئة خصبة للفطريات التي تُنتج الجراثيم الصغيرة التي تتكاثر في الأماكن الرطبة سيئة التهوية، مثل الحمامات. وهذا العفن قد يظهر على شكل بقع سوداء أو خضراء على الجدران ويُصدر رائحة كريهة.



أنواع العفن الأكثر شيوعًا: البنسليوم والأسبرجيلوس

بحسب تقرير لموقع "روسيا اليوم"، يعد كل من البنسليوم والأسبرجيلوس من أشهر أنواع العفن التي يمكن أن تنمو داخل المنازل. وعلى الرغم من أن جهاز المناعة لدى الأشخاص الأصحاء يمكنه مقاومة هذه الفطريات بسهولة، إلا أن الوضع يختلف تمامًا في الأشخاص ذوي ضعف المناعة.



العفن وأثره على الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة

قد يشكل العفن خطرًا كبيرًا على الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية خطيرة. كما يمثل عفن الأسبرجيلوس تهديدًا خاصًا لمرضى الربو والتليف الكيسي والانسداد الرئوي المزمن، حيث يعرضهم للعديد من الالتهابات الحادة بسبب رد الفعل المناعي المفرط الذي يحدث عند مهاجمة الجسم للفطريات.



علاج العفن: الأدوية والوقاية

لعلاج العفن، يوصي الأطباء باستخدام أدوية الآزولات التي تعمل على إيقاف نمو الخلايا الفطرية في الجسم. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن استخدام هذه العقاقير في الزراعة، لحماية المحاصيل من الجراثيم الفطرية، قد يعزز من تطور سلالات فطرية مقاومة لهذه الأدوية.



خلاصة

بينما يبدو أن تجفيف الملابس داخل المنزل في الأيام الممطرة هو حل مؤقت وعملي، إلا أن هذه العادة قد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل نمو العفن داخل المنزل. ينصح بتوفير تهوية جيدة في الأماكن المغلقة واستخدام التجفيف الخارجي كلما أمكن، لتجنب المخاطر الصحية الناتجة عن تراكم الرطوبة والعفن في المنزل.