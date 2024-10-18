تحذيرات طبية بشأن الإفراط في تناول الباراسيتامول

ومع ذلك، حذر الأطباء من مخاطر تناول كميات زائدة من هذا المسكن، حيث يعتقد كثيرون أنه آمن نسبيا.
ويقول الدكتور جيرارد سينوفيتش، استشاري الألم في Alterneaf: "تعتبر مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل الباراسيتامول، علاجا افتراضيا للألم. ومع ذلك، ينبغي عدم استخدامها لأكثر من 3 أيام متتالية دون استشارة طبية".
ويضيف: "هناك نقص في الوعي حول الآثار طويلة الأمد لاستخدام هذه الأدوية. يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الخطيرة تلف الكبد ومشاكل في الكلى ومشاكل في التنفس".
وفيما يلي 5 آثار جانبية محتملة لاستخدام مسكنات الألم بشكل يومي:
- التعب والإرهاق
- مشاكل الجهاز التنفسي
- فشل الكبد
- النوبات القلبية
- تغير لون الأصابع والشفاه
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