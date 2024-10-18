 
الجمعة 2024-10-18 04:02 م
 
 

تحذيرات طبية بشأن الإفراط في تناول الباراسيتامول

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 18-10-2024 02:14 م

الوكيل الإخباري- يعتبر الباراسيتامول جزءا من روتين الكثيرين للتخفيف من الآلام، سواء كانت الآلام المزمنة أو الصداع أو الآلام متعلقة بالدورة الشهرية.

ومع ذلك، حذر الأطباء من مخاطر تناول كميات زائدة من هذا المسكن، حيث يعتقد كثيرون أنه آمن نسبيا.

اضافة اعلان


ويقول الدكتور جيرارد سينوفيتش، استشاري الألم في Alterneaf: "تعتبر مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل الباراسيتامول، علاجا افتراضيا للألم. ومع ذلك، ينبغي عدم استخدامها لأكثر من 3 أيام متتالية دون استشارة طبية".


ويضيف: "هناك نقص في الوعي حول الآثار طويلة الأمد لاستخدام هذه الأدوية. يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الخطيرة تلف الكبد ومشاكل في الكلى ومشاكل في التنفس".


وفيما يلي 5 آثار جانبية محتملة لاستخدام مسكنات الألم بشكل يومي:


- التعب والإرهاق


- مشاكل الجهاز التنفسي


- فشل الكبد


- النوبات القلبية


- تغير لون الأصابع والشفاه


RT

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من تسلم الجائزة

أخبار محلية الجامعة الأردنية في المرتبة التاسعة عربيا وفق تصنيف QS Arab 2025

أرشيفية

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

السنوار

فلسطين حماس تعلن رسميا استشهاد يحيى السنوار

أرشيفية

عربي ودولي "اليونيفيل" تتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قواعدها عمدا

من المصدر

عربي ودولي السعودية تضبط 1.2 مليون حبة كبتاجون بعجانة رخامية في حالة عمّار

الزميل خلدون العوا

نعـي فـاضل الزميل خلدون العوا في ذمة الله

جانب من اللقاء

أخبار محلية الناصر: الإدارة العامة في الأردن تشهد تحولا جذريا

يحيى السنوار

فلسطين إصبع السنوار المقطوعة وساعته.. تساؤلات حول نهاية زعيم حماس



 


الأكثر مشاهدة