تحذير.. الإمساك علامة على هذا المرض

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الوكيل الإخباري- أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الإمساك يمكن أن يكون عرضًا وليس مرضًا في بعض الحالات. اضافة اعلان





وقال موافي ، إن الإمساك قد يشير إلى الإصابة ببعض المشكلات الصحية، مثل قصور نشاط الغدة الدرقية.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن قصور نشاط الغدة الدرقية من الأمراض التي تؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي، حيث يؤدي إلى بطء حركة الأمعاء، مما يسبب الإمساك.



وأشار إلى أن الإمساك يصبح علامة مؤكدة على الإصابة بقصور نشاط الغدة الدرقية، إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من بعض الأعراض، مثل الخمول والاكتئاب وفقدان الشهية وزيادة الوزن.