تحذير: تأثير تناول المسكنات على معدة فارغة وأضرارها الصحية

الوكيل الإخباري- يُعد تناول المسكنات من العادات الشائعة للتغلب على الآلام الجسدية، حيث يُعتبر الحل الأسرع للتخفيف من الألم دون الاهتمام بتأثيراتها المحتملة على الجسم، خاصةً إذا تم تناولها على معدة فارغة.

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في هذا السياق، يستعرض "الكونسلتو" تأثير تناول المسكنات على معدة فارغة وفقًا لما ذكره موقع "the health site".



أضرار تناول المسكنات على معدة فارغة

تعمل المسكنات على تخفيف الألم عبر تثبيط إشارات الألم المرسلة إلى الدماغ في حالات الالتهابات أو الإصابات أو غيرها من الأسباب. لكن تأثيرها لا يقتصر على مصدر الألم فقط، بل يمتد إلى أجهزة الجسم المختلفة، خاصةً عند تناولها على معدة فارغة.



ومن أبرز الأضرار المحتملة:

- التهابات المعدة: قد يسبب تناول المسكنات على معدة فارغة التهابات في جدار المعدة، تتراوح من خفيفة إلى شديدة، مما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل هضمية.

- حموضة المعدة وارتجاع المريء: يؤدي استهلاك المسكنات دون طعام إلى زيادة إنتاج أحماض المعدة، مما يرفع من خطر الإصابة بحموضة المعدة وارتجاع المريء، مما يتسبب في شعور بالحرقان والانزعاج.

- قرحة المعدة: الاستخدام المتكرر للمسكنات على معدة فارغة قد يؤدي إلى تآكل بطانة المعدة، مما يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة، وقد يتطور الأمر إلى مضاعفات خطيرة مثل النزيف الداخلي.

- اضطرابات الجهاز الهضمي: قد يسبب تناول المسكنات بدون طعام مشاكل هضمية متعددة مثل الغثيان والقيء، الإسهال أو الإمساك المزمن، بالإضافة إلى التشنجات وآلام البطن.

نصائح لتجنب الأضرار الصحية عند تناول المسكنات

للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل المخاطر المرتبطة بالمسكنات، يُنصح باتباع بعض الإرشادات:

- شرب كمية كافية من الماء: يُفضل شرب كمية كافية من الماء أثناء تناول المسكنات، حيث يساعد ذلك الكلى في التخلص من السموم المرتبطة بالدواء بسهولة.

- تجنب كسر الأقراص: قد يظن البعض أن كسر الحبة لتقليل الجرعة فكرة جيدة، لكن الدراسات أثبتت أن هذا يمكن أن يؤدي إلى جرعات غير دقيقة، مما يقلل من فعالية الدواء أو يزيد من خطر آثاره الجانبية.

- عدم جعل المسكنات عادة يومية: رغم توفر بعض المسكنات دون وصفة طبية، لا يُنصح باستخدامها لفترات طويلة دون استشارة الطبيب. وإذا كان تناولها ضروريًا، يُفضل أن لا يتجاوز استخدام المسكنات يومين متتاليين، حيث قد يؤدي الإفراط في استخدامها إلى مشاكل صحية خطيرة تتطلب التدخل الطبي الفوري.



باتباع هذه النصائح، يمكن التقليل من الأضرار المحتملة لتناول المسكنات والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.