تحذير.. خطأ يجعل البطيخ ضاراً للصحة

تتعدد مصادر تلوث القشرة من الحقول أو أثناء النقل والتخزين، ما يجعل غسل البطيخ جيدًا أمراً ضرورياً قبل التقطيع للوقاية من التسمم الغذائي.
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