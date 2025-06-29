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تحذير.. خطأ يجعل البطيخ ضاراً للصحة

تعه
تعبيرية
 
الأحد، 29-06-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع استهلاك البطيخ صيفاً، يحذّر خبراء من تقطيعه دون غسل القشرة الخارجية، إذ يمكن أن تنقل السكين بكتيريا خطيرة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية من القشرة إلى اللب.

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تتعدد مصادر تلوث القشرة من الحقول أو أثناء النقل والتخزين، ما يجعل غسل البطيخ جيدًا أمراً ضرورياً قبل التقطيع للوقاية من التسمم الغذائي.

 

لبنان 24

 
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