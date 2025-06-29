تحذير.. خطأ يجعل البطيخ ضاراً للصحة

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع استهلاك البطيخ صيفاً، يحذّر خبراء من تقطيعه دون غسل القشرة الخارجية، إذ يمكن أن تنقل السكين بكتيريا خطيرة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية من القشرة إلى اللب.

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تتعدد مصادر تلوث القشرة من الحقول أو أثناء النقل والتخزين، ما يجعل غسل البطيخ جيدًا أمراً ضرورياً قبل التقطيع للوقاية من التسمم الغذائي.