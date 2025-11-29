تحذير شديد من مخاطر محتملة لبديل السكر "السوربيتول"

ويعرف الفركتوز بقدرته على تحويل الكبد للفركتوز الزائد إلى دهون، ما يسبب التهاباً وتندباً محتملين وتلفاً دائماً في خلايا الكبد، وهو ما يربطه الباحثون بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.
ورغم أن خبراء صناعة الأغذية أشاروا إلى أن نتائج الدراسة على الأسماك لا تُطبق مباشرة على البشر، فإن الباحثين ينصحون بالحذر من الإفراط في تناول السوربيتول، خاصة مع الانتشار المتزايد للمرض الذي غالباً ما يكون صامتاً ويُكتشف عبر فحوصات الدم أو التصوير الطبي.
-
أخبار متعلقة
-
قائمة أدوية يحذر الأطباء من تناولها مع القهوة
-
تمارين رياضية هامة تعزز قوة الدماغ
-
التهاب الحلق.. علاجات منزلية فعّالة وأخرى بلا جدوى
-
لماذا تتفاقم الأوجاع المزمنة مع التغيرات الجوية؟
-
علامات مبكرة قد تنذر بارتفاع ضغط الدم
-
هل يمكنك خفض الكوليسترول دون تناول أدوية الستاتين؟
-
الكشف عن العمر الذي يبدأ فيه دماغ الإنسان بالتدهور
-
ما مدى خطورة الأشعة السينية على الصحة ؟