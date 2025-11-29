تحذير شديد من مخاطر محتملة لبديل السكر "السوربيتول"

الوكيل الإخباري- حذر باحثون من أن استهلاك بديل السكر "السوربيتول" قد يزيد خطر الإصابة بـ مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي. وأظهرت دراسة أجرتها جامعة واشنطن في سانت لويس باستخدام سمك الزرد أن تراكم السوربيتول يتحوّل في الكبد إلى فركتوز، مما يؤدي إلى تراكم الدهون والتهاب محتمل للكبد.

ويعرف الفركتوز بقدرته على تحويل الكبد للفركتوز الزائد إلى دهون، ما يسبب التهاباً وتندباً محتملين وتلفاً دائماً في خلايا الكبد، وهو ما يربطه الباحثون بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.



ورغم أن خبراء صناعة الأغذية أشاروا إلى أن نتائج الدراسة على الأسماك لا تُطبق مباشرة على البشر، فإن الباحثين ينصحون بالحذر من الإفراط في تناول السوربيتول، خاصة مع الانتشار المتزايد للمرض الذي غالباً ما يكون صامتاً ويُكتشف عبر فحوصات الدم أو التصوير الطبي.