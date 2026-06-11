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تحذير صحي.. اضطرابان أثناء النوم يزيدان خطر السكري

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تعبيرية
 
الخميس، 11-06-2026 03:37 م

الوكيل الإخباري-   حذّر باحثون خلال مؤتمر SLEEP 2026 من أن الجمع بين الأرق وانقطاع النفس الانسدادي النومي قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

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وأظهرت الدراسة أن الأرق وحده يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 41%، بينما يزيد انقطاع النفس النومي هذا الخطر بأكثر من أربعة أضعاف لدى النساء وخمسة أضعاف لدى الرجال.


وأشار الباحثون إلى أن الخطر الأكبر يظهر عند اجتماع الاضطرابين معًا، وهي حالة تُعرف باسم COMISA، إذ يرتفع خطر الإصابة بالسكري إلى 6.5 مرات لدى الرجال و4.7 مرات لدى النساء.


وأكد العلماء أن هذه الحالة تُعد عامل خطر مستقلًا، داعين الأشخاص الذين يعانون من أعراض الأرق أو انقطاع النفس أثناء النوم إلى مراجعة أخصائي نوم، لأن التشخيص المبكر قد يساعد في الوقاية من السكري.

 

 
 


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