تحذير صحي.. اضطرابان أثناء النوم يزيدان خطر السكري

الوكيل الإخباري- حذّر باحثون خلال مؤتمر SLEEP 2026 من أن الجمع بين الأرق وانقطاع النفس الانسدادي النومي قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

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وأظهرت الدراسة أن الأرق وحده يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 41%، بينما يزيد انقطاع النفس النومي هذا الخطر بأكثر من أربعة أضعاف لدى النساء وخمسة أضعاف لدى الرجال.



وأشار الباحثون إلى أن الخطر الأكبر يظهر عند اجتماع الاضطرابين معًا، وهي حالة تُعرف باسم COMISA، إذ يرتفع خطر الإصابة بالسكري إلى 6.5 مرات لدى الرجال و4.7 مرات لدى النساء.