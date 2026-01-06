تحذير صحي لموظفي المكاتب.. علامات لا يجب تجاهلها أثناء ساعات العمل

الوكيل الإخباري- حذّر عاملون في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا من أن تجاهل الإرهاق الوظيفي قد يؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية خطيرة، داعين إلى التعامل مع أعراضه بجدية منذ مراحلها المبكرة.

اضافة اعلان



وأكد خبراء من مؤسسة «سانت جون للإسعاف» أن الإرهاق الشديد قد يكون مؤشراً مبكراً على اضطرابات أكبر مثل القلق والاكتئاب، خاصة في ظل تقارير تشير إلى أن نحو نصف المتأثرين يعانون من مشكلات في الصحة النفسية.



وقالت ليزا شارمان، رئيسة قسم التعليم والتدريب في خدمة الإسعاف، إن تجاهل الإرهاق في بيئة العمل قد تكون له عواقب وخيمة، مشيرة إلى أن التشخيص والعلاج المبكرين يساعدان على التعافي بشكل أسرع.



أعراض جسدية شائعة:

تشمل إرهاقاً دائماً، واضطرابات في النوم، وصداعاً وآلاماً عضلية، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وضعف المناعة، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري على المدى الطويل.



أعراض نفسية:

تتمثل في الإرهاق العاطفي، والتهيج والتشاؤم، وفقدان الحافز، وضعف التركيز والذاكرة، وازدياد القلق أو الاكتئاب.



نصائح الخبراء:

ينصح المختصون بالاعتراف بعلامات الإرهاق، وطلب الدعم، ووضع حدود واضحة للعمل، والاهتمام بالعناية الذاتية وممارسة أنشطة تخفف التوتر.