الثلاثاء 2026-03-24 01:40 م

تحذير صحي هام لكل من يشرب القهوة فور الاستيقاظ

تعبيرية
الوكيل الإخباري-   يوصي خبراء الصحة بإعادة النظر في توقيت شرب القهوة صباحا، إذ إن طريقة بدء اليوم قد تؤثر بشكل مباشر في مستوى الطاقة والتوازن الهرموني لدى الإنسان.

وأوضحت روجينا شمس ناتيري، الصيدلانية في مختبرات "روزواي"، أن تناول القهوة فور الاستيقاظ، ومن دون شرب الماء أولا، قد يزيد من جفاف الجسم الذي يحدث خلال ساعات النوم، ما ينعكس سلبا على وظائفه الحيوية.

وأشارت إلى أن هرمون الكورتيزول، المسؤول عن اليقظة، يبلغ ذروته بعد نحو 30 إلى 60 دقيقة من الاستيقاظ، وبالتالي فإن تزويد الجسم بالكافيين قبل أن يؤدي هذا الهرمون دوره الطبيعي قد يخلّ بالتوازن الفسيولوجي.

وأضافت أن للكافيين تأثيرا على الهرمونات بشكل عام، وهو ما يجعل توقيت تناوله عاملا مهما للاستفادة منه دون آثار جانبية غير مرغوبة. وبيّنت أن الوقت الأنسب لشرب القهوة يكون بعد مرور 60 إلى 90 دقيقة من الاستيقاظ، حيث تكون الغدة الكظرية قد استقرت نسبيا، ما يساعد الجسم على الاستجابة للكافيين بطريقة أكثر فعالية.

 
 


تعبيرية

