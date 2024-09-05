تحذير صحي هام من الأكل أو الشرب أثناء الوقوف .. لهذه الأسباب

الوكيل الإخباري- يُعتبر الشرب والأكل أثناء الوقوف من العادات التي يظن بعض الأشخاص أنها بسيطة ولا تؤثر على صحة الإنسان، إلا أن العديد من الدراسات والأبحاث الطبية تشير إلى عكس ذلك.

اضافة اعلان

فالشرب والأكل في وضع الوقوف قد يسببان العديد من المشاكل الصحية على المدى القصير والطويل.



مخاطر الشرب والأكل أثناء الوقوف



التأثير على عملية الهضم

عند الشرب أو الأكل أثناء الوقوف، يكون الجسم في وضع غير مستقر، مما يؤثر على عملية الهضم. فعندما يكون الشخص واقفًا، يتعرض الجهاز الهضمي لضغط أكبر، مما يؤدي إلى تقليل فعالية الأمعاء والمعدة في معالجة الطعام. فهذا الوضع قد يؤدي إلى عسر الهضم، حيث يصعب على المعدة هضم الطعام بشكل كامل، مما يؤدي إلى الشعور بالثقل والانتفاخ.



زيادة خطر الإصابة بالحموضة

الشرب والأكل أثناء الوقوف يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بالحموضة المعوية. وفي هذا الوضع، يكون الطعام والسوائل التي يتم تناولها أكثر عرضة للعودة إلى المريء، مما يسبب حرقة المعدة. فالضغط الزائد على الصمام الذي يفصل بين المريء والمعدة يؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب الشعور بالحرقان وعدم الراحة.



التأثير على امتصاص العناصر الغذائية

في حالة الشرب أو الأكل أثناء الوقوف، لا يتمكن الجسم من امتصاص العناصر الغذائية بشكل جيد. فالجسم يحتاج إلى الاسترخاء والجلوس أثناء تناول الطعام لتفعيل الجهاز الهضمي بشكل أفضل. وفي وضع الوقوف، يتسارع مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي، مما يقلل من قدرة الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية الضرورية.



زيادة خطر التعرض للجروح

الشرب والأكل أثناء الوقوف يزيدان من خطر التعرض للجروح والإصابات، خصوصًا عند تناول المشروبات الساخنة أو الأطعمة الحادة. وفي حالة عدم استقرار الجسم، يمكن أن يسهل الانسكاب أو الحوادث التي قد تؤدي إلى الحروق أو الجروح.



التأثير النفسي السلبي

عند تناول الطعام أو الشراب أثناء الوقوف، يكون الشخص عادةً في حالة عجلة وضغط نفسي، مما يعيق القدرة على الاستمتاع بالوجبة والتركيز على مذاقها وجودتها. فهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم الشعور بالشبع، مما قد يسبب الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.