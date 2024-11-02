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تحذير.. طبيب يكشف عن نوع عدوى منتشرة بين الأطفال

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 02-11-2024 09:57 م

الوكيل الإخباري-   انتشرت في الفترة الحالية بعض الأعراض المزعجة على الأطفال التي تثير القلق والتوتر عند الأمهات وعادة ما تحتاج إلى العلاج السريع لتجنب تعرض الطفل لأي مضاعفات صحية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور حسام صلاح، عبر حسابه الشخصي على موقع "الفيسبوك"، إن هناك عدوى فيروسية منتشرة في الوقت الحالي بين الأطفال تسمى الخناق الحنجري أو الكروم حيث تعرف بأنها عدوى تشبه نزلات البرد ويتم اكتشافها من الكحة الشديدة كعرض أولي.

وأوضح صلاح أن أعراض الخناق الحنجري تتشابه بشكل كبير مع نزلات البرد حيث تلاحظ الأم ارتفاع درجة حرارة الطفل، الرشح، احتقان في الحلق، ثم تتطور الأعراض ويعاني الطفل من سخونة شديدة أثناء النوم وكحة زائدة تشبه النباح مع ضيق التنفس.

أكد صلاح أنه من الضروري استشارة الطبيب المختص فورًا عند ملاحظة هذه الأعراض وذلك لأن العلاج يختلف من طفل لأخر محذرًا من ترك الطفل دون علاج لأن ذلك قد يتسبب في ظهور بعض المضاعفات الصحية.

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