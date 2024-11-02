تحذير.. طبيب يكشف عن نوع عدوى منتشرة بين الأطفال

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور حسام صلاح، عبر حسابه الشخصي على موقع "الفيسبوك"، إن هناك عدوى فيروسية منتشرة في الوقت الحالي بين الأطفال تسمى الخناق الحنجري أو الكروم حيث تعرف بأنها عدوى تشبه نزلات البرد ويتم اكتشافها من الكحة الشديدة كعرض أولي.
وأوضح صلاح أن أعراض الخناق الحنجري تتشابه بشكل كبير مع نزلات البرد حيث تلاحظ الأم ارتفاع درجة حرارة الطفل، الرشح، احتقان في الحلق، ثم تتطور الأعراض ويعاني الطفل من سخونة شديدة أثناء النوم وكحة زائدة تشبه النباح مع ضيق التنفس.
أكد صلاح أنه من الضروري استشارة الطبيب المختص فورًا عند ملاحظة هذه الأعراض وذلك لأن العلاج يختلف من طفل لأخر محذرًا من ترك الطفل دون علاج لأن ذلك قد يتسبب في ظهور بعض المضاعفات الصحية.
-
أخبار متعلقة
-
4 علامات تحذيرية لفقر الدم الحاد
-
اكتشاف مذهل.. قهوتك في الصباح قد تكون علاجا لارتفاع الضغط !
-
الالتهاب الرئوي الجوّال.. لِمَاذا تحذر أمريكا من هذا المرض؟
-
علامات غير واضحة لأمراض القلب
-
طبيب يحذر من مرض يصيب الشباب فجأة
-
التهاب الحلق مع الصداع- ما السبب؟
-
طبيب يحذر من مرض يؤثر على العين!
-
متى تصبح نحافة الطفل مقلقة؟