تحذير طبي عاجل .. لعبة أطفال شهيرة قد تسبب حروقًا خطيرة

وكل ما يتطلبه الأمر لحدوث "كارثة" هو أن يتم تسخين هذه الألعاب أو تجميدها أو وضعها في الميكروويف، سواء كجزء من تحدٍّ منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الخطأ تمامًا.
وأوضح الأطباء أن هذه الألعاب تحتوي على مادة هلامية يمكن أن تتحول عند تعرضها للحرارة إلى مادة سميكة شبيهة بالغراء، وقد يؤدي تمددها إلى انفجار اللعبة وخروج مادة ساخنة تسبب حروقًا للوجه والعينين والفم والجسم، وأحيانًا أضرارًا داخلية عند ابتلاعها.
وقالت الدكتورة أليسيا ويب، طبيبة طوارئ الأطفال في مستشفى Children’s of Alabama، إن الخطر لا يتعلق باللعبة فقط، بل أيضًا بالمحتوى المنتشر عبر الإنترنت الذي يشجع الأطفال على تجربة طرق استخدام غير آمنة، مشيرةً إلى أن الأطفال قد لا يكونون قادرين على إدراك خطورة هذه التجارب.
وأكد الدكتور مايكل كوبر من وحدة الحروق في مستشفى Staten Island University Hospital أن جلد الأطفال أكثر حساسية وأقل سماكة منه لدى البالغين، ما يجعلهم أكثر عرضة لإصابات عميقة عند التعرض للحرارة.
ومن بين الحالات المسجلة، تعرضت الطفلة سكارليت سيلبي (7 سنوات) في ولاية ميزوري لحروق شديدة بعد انفجار لعبة NeeDoh داخل الميكروويف، ما أدى إلى وضعها في غيبوبة طبية مستحثة وخضوعها لاحقًا لعملية ترقيع الجلد.
كما أصيبت طفلة بريطانية تدعى بيلا (10 سنوات) بحروق في الوجه بعد تجربة تحدٍّ مستوحى من "تيك توك" باستخدام لعبة مشابهة، بينما أصيب الطفل كاليب تشابولا (9 سنوات) في شيكاغو بحروق من الدرجة الثانية بعد انفجار لعبة Nice Cube ساخنة على وجهه. وفي نيو مكسيكو، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا لحروق من الدرجة الثالثة بعد انفجار لعبة تُركت داخل سيارة ساخنة لساعات.
وحذرت ويب من أن هذه الإصابات قد تؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد مثل الندوب، وتلف البصر، والتشوهات الدائمة، وقد تتطلب علاجات متخصصة وعمليات متعددة لترميم الجلد.
وأشار كوبر إلى أن الحروق قد تسبب أيضًا مشاكل صحية ونفسية مديدة، مثل الجفاف وضعف الحركة والحاجة إلى عمليات ترميمية.
ودعا الأطباء الآباء إلى مراقبة استخدام الأطفال لهذه الألعاب، ومنع تسخينها أو تجميدها أو وضعها في الميكروويف، وعدم تركها داخل السيارات الساخنة، والتأكد من سلامتها قبل استخدامها.
كما نصحوا في حال حدوث حرق بتبريد المنطقة المصابة تحت ماء جارٍ بارد لمدة نحو 20 دقيقة، وطلب المساعدة الطبية عند وجود حروق كبيرة أو بثور أو إصابات في الوجه أو اليدين أو القدمين أو مناطق حساسة من الجسم.
وأكد الأطباء أن التوعية والمراقبة والتثقيف هي أفضل الوسائل لمنع هذه الإصابات التي يمكن تجنبها.
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