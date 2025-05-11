الأحد 2025-05-11 04:22 م
 

تحذير طبي: قرحة الفم المستمرة قد تكون علامة على سرطان

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تعبيرية
 
الأحد، 11-05-2025 03:17 م

الوكيل الإخباري-  حذر أطباء في بريطانيا من أن القرح الفموية التي لا تختفي قد تكون مؤشرًا على سرطان الفم، خاصة سرطان الخلايا الحرشفية، وهو النوع الأكثر شيوعًا. ويبدأ غالبًا كقرحة بسيطة أو بقعة حمراء/بيضاء داخل الفم.

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الأعراض تشمل: تورم في الفم، صعوبة في البلع، تغيّر في الصوت، وألم أثناء الأكل أو التثاؤب.


📌 الاكتشاف المبكر يزيد فرص الشفاء إلى 99%، بينما تنخفض إلى 50% في المراحل المتقدمة، التي قد تتطلب جراحة ترقيع الجلد لإزالة الأجزاء المصابة وزرع أنسجة جديدة.

 

لبنان 24 

 
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