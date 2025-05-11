تحذير طبي: قرحة الفم المستمرة قد تكون علامة على سرطان

الأعراض تشمل: تورم في الفم، صعوبة في البلع، تغيّر في الصوت، وألم أثناء الأكل أو التثاؤب.
📌 الاكتشاف المبكر يزيد فرص الشفاء إلى 99%، بينما تنخفض إلى 50% في المراحل المتقدمة، التي قد تتطلب جراحة ترقيع الجلد لإزالة الأجزاء المصابة وزرع أنسجة جديدة.
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