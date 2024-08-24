تحذير طبي: 10 اضرار للحميات الغذائية السريعة

ينطوي فقدان الوزن السريع على تقييد شديد للسعرات الحرارية، مما يمكن أن يؤدي إلى عدم تناول كمية كافية من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مما يسفر عن نقص يؤثر على الصحة العامة.
2. فقدان العضلات
يمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع إلى فقدان كتلة العضلات، وليس فقط الدهون. يمكن أن يقلل فقدان العضلات من قوة الشخص والصحة الأيضية والوظائف البدنية العامة.
3. حصوات المرارة
من المحتمل أن يجعل فقدان الوزن بسرعة الشخص أكثر عرضة لخطر الإصابة بحصوات المرارة، وهي مؤلمة وربما يتطلب الأمر إجراء عملية جراحية لإزالتها.
4. تباطؤ التمثيل الغذائي
يتباطأ التمثيل الغذائي بشكل كبير حيث يحاول الجسم الحفاظ على الطاقة، مما يجعل من الصعب فقدان الوزن ويسهل استعادته بمجرد استئناف الأكل الطبيعي.
5. ترهل الجلد
لا يمنح فقدان الوزن السريع البشرة الوقت الكافي للتكيف مع حجم الجسم الجديد، مما يؤدي إلى ترهل الجلد الزائد.
7. اختلال التوازن الهرموني
يمكن أن تؤدي التغييرات الكبيرة في الوزن إلى تعطيل التوازن الهرموني، مما يؤدي إلى مشاكل مثل اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء أو انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال.
8. التأثير على الصحة العقلية
يمكن أن يؤدي الإجهاد والحرمان المرتبطان بفقدان الوزن السريع إلى القلق أو الاكتئاب أو العلاقة غير الصحية مع الطعام.
9. اختلال التوازن الغذائي
غالبًا ما تهمل الأنظمة الغذائية التي تركز على فقدان الوزن السريع تناول العناصر الغذائية بشكل متوازن، مما يؤدي إلى اختلال التوازن الذي يمكن أن يؤثر على مستويات الطاقة ووظائف المخ والرفاهية العامة.
10. استعادة الكيلوغرامات المفقودة
غالبًا ما يكون فقدان الوزن السريع غير مستدام، مما يؤدي إلى دورة من فقدان الوزن واستعادته، مما يمكن أن يضر بعملية التمثيل الغذائي ويجعل جهود إنقاص الوزن المستقبلية أكثر صعوبة.
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