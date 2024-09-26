تحذير للأمهات.. الجبن الكريمي يهدد طفلِك بأضرار خطيرة

الوكيل الإخباري- تحرص بعض الأمهات على إعداد سندوتشات الجبن الكريمي لأطفالهن في الوجبة المدرسية، لاعتقادهن أنه يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها.

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هل الجبن الكريمي صحي للأطفال؟