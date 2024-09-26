تحذير للأمهات.. الجبن الكريمي يهدد طفلِك بأضرار خطيرة

في هذا الصدد، حذرت الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية، من الجبن الكريمي، مشيرةً إلى خطورة الأضرار التي قد يسببها للأطفال.
وأضافت عسكر أن الجبن الكريمي يزيد من خطر إصابة الأطفال بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل انسداد الشرايين، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون النباتية، التي تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.
وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن الجبن الكريمي يهدد الأطفال بزيادة الوزن، خاصةً عند تناوله بكميات كبيرة، نظرًا لارتفاع سعراته الحرارية.
وكشفت أن السمنة الناتجة عن الجبن الكريمي قد تجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى أنه يتسبب في ارتفاع مستويات سكر الدم.
وأشارت عسكر إلى أن المواد الحافظة التي تضاف إلى الجبن الكريمي، للحفاظ على صلاحيتها لفترة طويلة، تشجع الخلايا السرطانية على النمو والتكاثر في الجسم.
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