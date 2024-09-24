تحذير للأمهات.. لا تضعي هذا الصنف في اللانش بوكس لطفلِك

1- مرض الكبد الدهني
يتسبب اللانشون في الإصابة بمرض الكبد الدهني، نظرًا لمحتواه العالي من الدهون المشبعة، التي تتراكم في الكبد، مما يزيد من خطر تعرضه للتليف.
2- السرطان
في دراسة سابقة، وجد الباحثون أن اللانشون قد يزيد من خطر الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان الثدي والمعدة والبروستاتا، لاحتوائه على مادة نترات الصوديوم، التي قد تطلق مركبات مسرطنة في الجسم تدعى "النيتروسامين".
3- الليستريا
4- ارتفاع ضغط الدم
أظهرت دراسة أجريت على 31 ألف شخص أن الذين يتناولون اللانشون بشكل يومي أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، نتيجة لمحتواه العالي من الأملاح، التي تتسبب أيضًا في احتباس السوائل بالجسم.
5- ارتفاع الكوليسترول
تناول 50 جرامًا من اللانشون يوميًا قد يسفر عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم بنسبة 42%.
ويتسبب اللانشون في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، بسبب شدة دسامته.
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