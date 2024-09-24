تحذير للأمهات.. لا تضعي هذا الصنف في اللانش بوكس لطفلِك

الوكيل الإخباري- تعتاد بعض الأمهات على تحضير سندوتشات اللانشون لأطفالهن في الوجبة المدرسية، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد يسببها لصحتهم.

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أضرار اللانشون للأطفال



1- مرض الكبد الدهني

يتسبب اللانشون في الإصابة بمرض الكبد الدهني، نظرًا لمحتواه العالي من الدهون المشبعة، التي تتراكم في الكبد، مما يزيد من خطر تعرضه للتليف.



2- السرطان

في دراسة سابقة، وجد الباحثون أن اللانشون قد يزيد من خطر الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان الثدي والمعدة والبروستاتا، لاحتوائه على مادة نترات الصوديوم، التي قد تطلق مركبات مسرطنة في الجسم تدعى "النيتروسامين".



3- الليستريا