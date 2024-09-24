 
الثلاثاء 2024-09-24 11:12 ص
 
 

تحذير للأمهات.. لا تضعي هذا الصنف في اللانش بوكس لطفلِك

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-09-2024 08:17 ص

الوكيل الإخباري-   تعتاد بعض الأمهات على تحضير سندوتشات اللانشون لأطفالهن في الوجبة المدرسية، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد يسببها لصحتهم.

اضافة اعلان


أضرار اللانشون للأطفال


1- مرض الكبد الدهني
يتسبب اللانشون في الإصابة بمرض الكبد الدهني، نظرًا لمحتواه العالي من الدهون المشبعة، التي تتراكم في الكبد، مما يزيد من خطر تعرضه للتليف.

2- السرطان
في دراسة سابقة، وجد الباحثون أن اللانشون قد يزيد من خطر الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان الثدي والمعدة والبروستاتا، لاحتوائه على مادة نترات الصوديوم، التي قد تطلق مركبات مسرطنة في الجسم تدعى "النيتروسامين".

3- الليستريا

يرتفع خطر الإصابة بعدوى الليستيريا عند تناول اللحوم المصنعة، بما في ذلك اللانشون، وتشمل أعراضها "الصداع والدوخة والحمى وألم العضلات وتصلب الرقبة".

4- ارتفاع ضغط الدم
أظهرت دراسة أجريت على 31 ألف شخص أن الذين يتناولون اللانشون بشكل يومي أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، نتيجة لمحتواه العالي من الأملاح، التي تتسبب أيضًا في احتباس السوائل بالجسم.

5- ارتفاع الكوليسترول
تناول 50 جرامًا من اللانشون يوميًا قد يسفر عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم بنسبة 42%.

ويتسبب اللانشون في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، بسبب شدة دسامته.

 
gnews

أحدث الأخبار

جسر الملك حسين

أخبار محلية تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين الأحد القادم

أرشيفية

أخبار محلية كشف غموض جريمة قتل في الكرك

جانب من الحرائق بكريات شمونة

عربي ودولي مصابون بنهاريا ونيران بكريات شمونة

أرشيفية

خاص بالوكيل أبو نوار: إسرائيل أساءت تقدير قوة حزب الله .. وسلاح الجو لا يحسم المواجهة

من المصدر

منوعات تحذير.. القراد يحمل مرضا نادرا لا يوجد له علاج

الموز

طب وصحة مفاجأة.. ماذا يحدث لك عند تناول الموز؟

تعبيرية

ترند "مرض غامض" يثير قلق المصريين.. ما علاقته بالمياه ؟

الرئيس الأوكراني زيلينسكي

عربي ودولي فيلا زيلينسكي عُرضت للبيع .. ولا زبائن



 


الأكثر مشاهدة