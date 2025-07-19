تحذير للمسافرين.. "عدوى قاتلة" على متن الطائرات

الوكيل الإخباري- أثارت مضيفة الطيران "شير كيلو"، التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من ست سنوات، جدلاً واسعاً عبر "تيك توك" بعد نشرها مقطع فيديو تحذّر فيه من عادة شائعة بين الركاب: ارتداء السراويل القصيرة أثناء السفر الجوي.

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وأوضحت كيلو أن مقاعد الطائرات نادراً ما تُنظّف بشكل عميق، مما يجعلها بيئة خصبة للجراثيم والبكتيريا. وقالت: "أنا لا أرتدي الشورت أثناء السفر، ولن أسمح لنفسي بذلك حتى أثناء العمل. الجلد يلامس المقاعد الملوثة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدوى خطيرة وربما الدخول إلى المستشفى".



من أبرز أنواع البكتيريا التي قد يتعرض لها الركاب عند ملامسة الجلد للمقاعد هي بكتيريا المكورات العنقودية، والتي تعيش بشكل طبيعي على الجلد أو داخل الأنف، لكنها قد تُصبح مهددة للحياة إذا وصلت إلى مجرى الدم أو الأعضاء الداخلية، بحسب مؤسسة "مايو كلينك".



ما البديل الآمن؟

تنصح المضيفة المسافرين بارتداء ملابس مريحة تغطي الجسم بالكامل، مثل السراويل القطنية الواسعة أو الفساتين الطويلة، مع الحذاء الرياضي، خصوصاً في الرحلات الطويلة.



تحذيرات إضافية من سلوكيات مزعجة

لم تقتصر تحذيرات شير كيلو على الملابس فقط، بل سبق وانتقدت في مقاطع سابقة سلوكيات بعض المسافرين، مثل تجاهل الاستحمام قبل الرحلة، أو تشغيل الموسيقى بصوت عالٍ، مما يسبب إزعاجاً لطاقم الطائرة والركاب.



وفي ظل ازدحام الرحلات الجوية وارتفاع أعداد المسافرين، تزداد أهمية الوعي بهذه التفاصيل الصغيرة، التي قد تحمي من مشاكل صحية أو توفّر تجربة سفر أكثر راحة للجميع.