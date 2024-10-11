تحذير لمرضى السكري.. هذه أعراض ضعف عضلة القلب

وقال موافي "يجب عدم التهاون مع ألم الصدر عند مرضى السكري، لأنهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن ألم الصدر عند مرضى السكري قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بضعف عضلة القلب، مشيرةً إلى سهولة تشخيصه عن طريق أشعة الإيكو.
وأوضح أن ضعف عضلة القلب ينتج عن نقص تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليها، بسبب وجود ضيق أو انسداد في الشريان التاجي المسئول عن تغذيتها.
c7mob
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