تحذير لمستخدمي المكملات الغذائية من "خطأ فادح" قد يضر بالصحة

الوكيل الإخباري- يتناول ملايين الأشخاص المكملات الغذائية يوميا اعتقادا بأنها تعزز الصحة وتحسن النوم وتقوي المناعة.

غير أن خبراء يحذرون من أن الاستخدام غير المدروس لهذه المكملات قد يؤدي أحيانا إلى آثار عكسية، خاصة عند الجمع بين عدة منتجات تحتوي على المكونات نفسها دون الانتباه إلى الجرعات الإجمالية.



وتنتشر النصائح التي تشجع على تناول الفيتامينات والمكملات في كل مكان، مع وعود بفوائد للشعر والبشرة والعظام. ورغم ما قد تقدمه من دعم صحي في بعض الحالات، تؤكد روجينا شمس ناتيري، الصيدلانية في مختبرات "روزواي"، أن سوء استخدامها قد يسبب ضررا يفوق فائدتها، مشيرة إلى أن بعض الأطباء يرون أن فائدة بعض المكملات محدودة أصلا.



وتوضح ناتيري أن من أكثر الأخطاء شيوعا تناول عدة مكملات في الوقت نفسه، خصوصا خلال فصل الشتاء، إذ قد يجمع الشخص بين الفيتامينات المتعددة ومكملات تعزيز المناعة ومكملات إضافية من الزنك أو فيتامين C. وبذلك قد تتضاعف الجرعات دون قصد، لأن العديد من المنتجات تحتوي بالفعل على العناصر الغذائية نفسها، مثل الزنك وفيتامين C وفيتامينات B، ما يؤدي إلى تجاوز القيم الغذائية المرجعية الموصى بها.