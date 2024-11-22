تحذير لهذه الفئة من الشاي والقهوة

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن استقرار الحالة النفسية من الشروط الأساسية للتعايش مع القولون العصبي بشكل آمن، متابعًا: "كل كان مزاج المريض متقلبًا، تفاقمت الأعراض لديه".
وأكد أن الشاي والقهوة من المشروبات التي قد تؤثر سلبًا على الحالة المزاجية، لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة الكافيين، التي تنشط الجهاز العصبي المركزي، مما يزيد من الشعور بالتوتر والقلق.
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