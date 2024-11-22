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تحذير لهذه الفئة من الشاي والقهوة

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 22-11-2024 02:58 ص

الوكيل الإخباري-   أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية قصر العيني، أن هناك مشكلة صحية مزمنة يجب على المصابين بها الابتعاد عن القهوة والشاي أو التقليل منهما.

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وقال موافي خلال استضافته ببرنامج "كلام الناس"، المذاع على قناة MBC مصر، إن المشكلة الصحية المزمنة التي يقصدها هي "متلازمة القولون العصبي".

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن استقرار الحالة النفسية من الشروط الأساسية للتعايش مع القولون العصبي بشكل آمن، متابعًا: "كل كان مزاج المريض متقلبًا، تفاقمت الأعراض لديه".

وأكد أن الشاي والقهوة من المشروبات التي قد تؤثر سلبًا على الحالة المزاجية، لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة الكافيين، التي تنشط الجهاز العصبي المركزي، مما يزيد من الشعور بالتوتر والقلق.

 
gnews

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