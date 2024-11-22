تحذير لهذه الفئة من الشاي والقهوة

الوكيل الإخباري- أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية قصر العيني، أن هناك مشكلة صحية مزمنة يجب على المصابين بها الابتعاد عن القهوة والشاي أو التقليل منهما.

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