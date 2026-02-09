تحذير من ارتداء عدسات لاصقة ملونة دون إشراف طبي

الوكيل الإخباري- حذرت البروفيسورة تاتيانا شيلوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، من ارتداء العدسات اللاصقة الملونة دون إشراف طبي، لأنه قد يسبب قرحة في القرنية وفقدانا دائما للبصر.



ووفقا لها، من الضروري شراء العدسات اللاصقة التجميلية بعد استشارة أخصائي في متجر متخصص بالبصريات، وليس من السوق. وإلا، فقد يصاب الشخص بإصابة ميكانيكية في العين وتلف في ظهارة القرنية.



وتقول: "عند استخدام عدسات غير مناسبة، قد يشعر الشخص في البداية بعدم الراحة والجفاف والاحمرار وضعف الرؤية في المساء. ولكن سرعان ما تتفاقم الحالة سريريا، حيث يبدأ التآكل، يليه التهاب القرنية المعدي، وقرحة القرنية، والتندب، وفقدان البصر الدائم. وفي بعض الأحيان، يتطلب الأمر علاجا طويل الأمد وجراحة".