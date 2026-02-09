الإثنين 2026-02-09 08:59 ص

تحذير من ارتداء عدسات لاصقة ملونة دون إشراف طبي

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 09-02-2026 07:58 ص

الوكيل الإخباري-   حذرت البروفيسورة تاتيانا شيلوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، من ارتداء العدسات اللاصقة الملونة دون إشراف طبي، لأنه قد يسبب قرحة في القرنية وفقدانا دائما للبصر.

اضافة اعلان

 

ووفقا لها، من الضروري شراء العدسات اللاصقة التجميلية بعد استشارة أخصائي في متجر متخصص بالبصريات، وليس من السوق. وإلا، فقد يصاب الشخص بإصابة ميكانيكية في العين وتلف في ظهارة القرنية.

وتقول: "عند استخدام عدسات غير مناسبة، قد يشعر الشخص في البداية بعدم الراحة والجفاف والاحمرار وضعف الرؤية في المساء. ولكن سرعان ما تتفاقم الحالة سريريا، حيث يبدأ التآكل، يليه التهاب القرنية المعدي، وقرحة القرنية، والتندب، وفقدان البصر الدائم. وفي بعض الأحيان، يتطلب الأمر علاجا طويل الأمد وجراحة".

 

ووفقا لها، قد تحتوي المنتجات رديئة الجودة على مكونات خطرة تسبب ردود فعل تحسسية. تشكل الجزيئات الصغيرة، كالغبار والوبر، التي قد توجد أحيانا في المحلول أو على العدسة نفسها، خطرا خاصا.و هذه الجزيئات قد تسبب ضررا ميكانيكيا إذا لامست العين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عطية يدين قرارات إسرائيلية خطيرة تمس الوضع القانوني للضفة الغربية

شؤون برلمانية عطية يدين قرارات إسرائيلية خطيرة تمس الوضع القانوني للضفة الغربية

مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعدادات لإعدام أسرى فلسطينيين

فلسطين مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعدادات لإعدام أسرى فلسطينيين

واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية في جولة المفاوضات المقبلة

عربي ودولي واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية في جولة المفاوضات المقبلة

علم كوريا الجنوبية

عربي ودولي مقتل شخصين بحادث تحطم مروحية عسكرية خلال تدريب في كوريا الجنوبية

نادي السيلية القطري يعلن إصابة علوان وغيابه عن الملاعب ثلاثة أشهر

أخبار محلية نادي السيلية القطري يعلن إصابة علوان وغيابه عن الملاعب لهذه المدة

وفاة 6 أشخاص جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان

عربي ودولي وفاة 6 أشخاص جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان

مبنى هيئة الطاقة والمعادن

أخبار محلية الطاقة والمعادن تضبط آليات ومعدات مخالفة في المشقر

تعبيرية

طب وصحة تحذير من ارتداء عدسات لاصقة ملونة دون إشراف طبي



 






الأكثر مشاهدة