تحذير من استخدام "القصدير" في طهي الطعام .. ضرر صادم

وأوضحت كريل أن ملامسة المكونات الحمضية أو المالحة يمكن أن تسرب أيونات الألومنيوم إلى الطعام، ثم إلى الجسم.
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