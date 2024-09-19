تحذير من استخدام "القصدير" في طهي الطعام .. ضرر صادم

الوكيل الإخباري- حذرت خبيرة التغذية الألمانية دانييلا كريل من استخدام ورق الألومنيوم أو صواني الألومنيوم في طهي الطعام أو شواء السمك أو اللحم، لخطره على الصحة.

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وأوضحت كريل أن ملامسة المكونات الحمضية أو المالحة يمكن أن تسرب أيونات الألومنيوم إلى الطعام، ثم إلى الجسم.

ضرر للكلى

وأضافت أن المستويات العالية من الألومنيوم في الجسم ضارة بالصحة، حيث تُلحق ضررًا بالكلى والعظام وتُخل بالتوازن الهرموني، وترفع خطر الإصابة بالسرطان.

وبغض النظر عن الشواء، يجب تقليل استخدام ورق الألومنيوم في المطبخ إلى الحد الأدنى، فهو غير مناسب لتغطية أو تغليف الليمون، وشرائح التفاح، والطماطم، والمخللات، والأطعمة المالحة مثل النقانق والأسماك والجبن. ويعتبر ورق التغليف أفضل من حيث الصحة، كما يمكن استخدام حاويات مصنوعة من البلاستيك أو البورسلين أو الزجاج.