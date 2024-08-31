تحذير من الإصابة بمرض خطير لمدخني السجائر الإلكترونية

الوكيل الإخباري- أوضحت وزارة الصحة الروسية مراحل تطور مرض EVALI الذي يسببه تدخين السجائر الإلكترونية.



وقالت ماريني غامباريان رئيسة مركز الرقابة على استهلاك التبغ في معهد الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة الروسية إن جميع المرضى الذين يعانون من مرض EVALI بحاجة إلى نقلهم إلى المستشفى، ويحتاج ثلثهم إلى التهوية الاصطناعية للرئتين.

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وكانت وزارة الصحة الروسية قد حذرت في وقت سابق من ظهور مرض جديد، وهو مرض EVALI الذي تسببه السجائر الإلكترونية. وأعراضه تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وبينها الحمى والوهن والسعال وضيق التنفس، بالإضافة إلى التغيرات المرضية في الرئتين.



وقالت ماريني غامباريان إن EVALI عبارة عن إصابة حادة بأنسجة الرئة عن طريق الاستنشاق، حيث يحتاج 95 %من المصابين بـEVALI إلى دخول قسم أمراض الرئة أو قسم العناية المركزة في المستشفى، والثلث منهم بحاجة إلى التهوية الاصطناعية للرئتين.



وأوضحت أنه تم الاعتراف بالمرض رسميا في الولايات المتحدة عام 2019، حيث انتشر آنذاك "وباء التدخين الإلكتروني" بين المراهقين والشباب. وأشارت غامباريان إلى أن مراكز الرقابة على الأمراض والوقاية منها (CDC) سجل هناك أكثر من 2800 حالة لدخول المستشفى بسبب الإصابة بمرض EVALI على مدار العام، وانتهت 68 حالة منها بالوفاة.



وحسب الخبيرة فإن تعاطي المنتجات الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين، وكذلك المنتجات الخالية من النيكوتين يمكن ألا يسبب الإصابة بمرض EVALI فحسب، بل والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.