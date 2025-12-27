تحذير من النوم بجانب الهاتف المحمول

الوكيل الإخباري- حذّرت وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا من أن النوم قرب الهاتف المحمول قد يزيد التعرض لإشعاع الترددات الراديوية، ما قد يرفع مخاطر صحية محتملة على المدى الطويل، مثل ضعف التركيز والذاكرة ومشكلات الخصوبة، مع قلق أكبر لدى الأطفال والمراهقين.

اضافة اعلان



وأوضحت الوزارة أن إشعاع الهواتف غير مؤين ولا يسبب ضررًا مباشرًا للحمض النووي، لكنه قد يؤدي إلى تسخين الأنسجة عند التعرض المطوّل، خاصة أثناء استخدام البيانات أو البث.



نصائح لتقليل التعرض:

إبعاد الهاتف عن السرير أثناء النوم.

وضعه في حقيبة بدل الجيب.

تقليل استخدام البيانات والبث المستمر.

استخدام سماعات الرأس.

وأكدت الجهات الصحية أن الهدف هو اتباع مبدأ الحذر واعتماد عادات استخدام أكثر أمانًا، وليس إثارة القلق.



