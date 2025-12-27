تحذير من النوم بجانب الهاتف المحمول

وأوضحت الوزارة أن إشعاع الهواتف غير مؤين ولا يسبب ضررًا مباشرًا للحمض النووي، لكنه قد يؤدي إلى تسخين الأنسجة عند التعرض المطوّل، خاصة أثناء استخدام البيانات أو البث.
نصائح لتقليل التعرض:
إبعاد الهاتف عن السرير أثناء النوم.
وضعه في حقيبة بدل الجيب.
تقليل استخدام البيانات والبث المستمر.
استخدام سماعات الرأس.
-
أخبار متعلقة
-
5 تمارين بسيطة للحفاظ على نشاط الدماغ وتقليل خطر الخرف
-
اختبار دم يحدد الأشخاص الأكثر عرضة لأمراض القلب الوراثية
-
اكتشاف جديد يساعد القلب على مقاومة الشيخوخة
-
طريقة مثبتة علميا للتغلب على البرد والإنفلونزا بسرعة
-
أوراق التوت تكشف عن مكمل طبيعي يحمي الكبد من تراكم الدهون
-
عالم فيروسات: سلالة الإنفلونزا K موسمية ولا تهدد بظهور جائحة
-
سبب غير متوقع لارتفاع ضغط الدم الشرياني
-
النظام الغذائي الغني بالدهون قد يهيئ الكبد للإصابة بالسرطان