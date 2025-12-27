السبت 2025-12-27 01:57 م

تحذير من النوم بجانب الهاتف المحمول

السبت، 27-12-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري-   حذّرت وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا من أن النوم قرب الهاتف المحمول قد يزيد التعرض لإشعاع الترددات الراديوية، ما قد يرفع مخاطر صحية محتملة على المدى الطويل، مثل ضعف التركيز والذاكرة ومشكلات الخصوبة، مع قلق أكبر لدى الأطفال والمراهقين.

وأوضحت الوزارة أن إشعاع الهواتف غير مؤين ولا يسبب ضررًا مباشرًا للحمض النووي، لكنه قد يؤدي إلى تسخين الأنسجة عند التعرض المطوّل، خاصة أثناء استخدام البيانات أو البث.


نصائح لتقليل التعرض:
إبعاد الهاتف عن السرير أثناء النوم.
وضعه في حقيبة بدل الجيب.
تقليل استخدام البيانات والبث المستمر.
استخدام سماعات الرأس.

 

وأكدت الجهات الصحية أن الهدف هو اتباع مبدأ الحذر واعتماد عادات استخدام أكثر أمانًا، وليس إثارة القلق.

 

ارم نيوز

 
 


