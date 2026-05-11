تحذير من خطورة مخفية للمنتجات الحديثة الغنية بالبروتين

تعبيرية
 
الإثنين، 11-05-2026 08:51 ص

الوكيل الإخباري-  حذرت أناستاسيا ليبيديفا، الأستاذة المشاركة بقسم التغذية في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية، من الإفراط في تناول البروتين، مؤكدة أنه قد يخلّ بعملية الهضم ويرفع مستوى الكوليسترول.

ووفقًا لها، أصبح البروتين رمزًا للأكل الصحي والنشاط، ويحظى بترويج واسع من قبل مدربي اللياقة البدنية والمدونين والمشاهير، إلا أن ذلك لا يعني أن الأطعمة الغنية بالبروتين، بما فيها بعض الحلويات، آمنة دائمًا.


وأوضحت أن شعبية هذه المنتجات أدت إلى انتشارها بشكل واسع، بدءًا من المكملات الرياضية وصولًا إلى منتجات الألبان والحلويات الغنية بالبروتين التي تُباع في المتاجر الكبرى.


وأضافت أن البروتين الحيواني عالي الجودة الموجود في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات، كما يساهم في خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول النافع، لكن بعض الشركات تلجأ إلى زيادة محتوى البروتين بصورة مصطنعة، ما قد يسبب مشكلات صحية.


وقالت إن عبوة الزبادي العادية التي يبلغ حجمها نحو 150 مل تحتوي عادة على ما بين 5 و8 غرامات من البروتين، بينما قد تحتوي الأنواع الغنية بالبروتين على ما بين 12 و20 غرامًا للعبوة الواحدة، ويتم ذلك عبر إضافة مصل اللبن المركز أو بروتين الكازين ومكونات أخرى.


وأشارت إلى أن الأشخاص قد يستهلكون هذه المنتجات إلى جانب اللحوم والبيض والحليب والأجبان خلال اليوم، ما يؤدي إلى تجاوز احتياجات الجسم الطبيعية من البروتين.


وبيّنت أن متوسط احتياج الجسم من البروتين يبلغ نحو 0.8 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، ما يعني أن الشخص الذي يزن 70 كيلوغرامًا يحتاج إلى نحو 56 غرامًا يوميًا، وهي كمية يمكن الحصول عليها بسهولة من خلال نظام غذائي متوازن.

 
 


