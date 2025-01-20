تحذير من نقص الكورتيزون في الجسم: تعرف على الأعراض

وأشار إلى أن من الأعراض المصاحبة لنقص الكورتيزون هي "تغير لون البشرة إلى داكن، انخفاض ضغط الدم، ضعف العضلات، وعدم انتظام ضربات القلب". كما نبه إلى أن النقص الحاد لهذا الهرمون يتطلب التدخل الطبي الفوري ودخول المريض إلى العناية المركزة.
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