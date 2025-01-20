تحذير من نقص الكورتيزون في الجسم: تعرف على الأعراض

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، من خطر نقص هرمون الكورتيزون بالجسم، مؤكدًا أن هناك عدة أعراض تشير إلى انخفاضه. وأوضح خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" أن الغدة الكظرية المسؤولة عن إنتاج الكورتيزون تحتاج إلى تحفيز من هرمون آخر تفرزه الغدة النخامية.



وأشار إلى أن من الأعراض المصاحبة لنقص الكورتيزون هي "تغير لون البشرة إلى داكن، انخفاض ضغط الدم، ضعف العضلات، وعدم انتظام ضربات القلب". كما نبه إلى أن النقص الحاد لهذا الهرمون يتطلب التدخل الطبي الفوري ودخول المريض إلى العناية المركزة.

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