تحذير من هذا الطعام..خطر على مرضى الكوليسترول

وقال إن الأكلة الشعبية التي يقصدها هي "نخاع العظام"، مؤكدًا أنه يشكل خطرًا كبيرًا على مرضى الكوليسترول.
وأضاف أن نخاع العظام يؤثر سلبًا على صحة القلب، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.
وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن نخاع العظام يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، مناشدًا مرضى السمنة بعدم تناوله، حفاظًا على صحتهم.
واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى خطورة نخاع العظم أيضًا على مرضى السكري، لأنه يزيد من خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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