ترند تناول الخضروات قبل النشويات.. حقيقة أم مبالغة؟

الوكيل الإخباري- يكتسب اتجاه غذائي على الإنترنت، يعرف باسم "تسلسل العناصر الغذائية"، شعبية متزايدة، ويعتمد على تناول الطعام بترتيب محدد: الخضراوات أولاً، ثم البروتينات والدهون، وأخيرًا الكربوهيدرات. الهدف هو تقليل ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات، خفض الرغبة الشديدة في الطعام، وربما الحد من خطر السكري من النوع الثاني.

تشير الدراسات الصغيرة، مثل مراجعة علمية عام 2023، إلى أن تأجيل الكربوهيدرات إلى نهاية الوجبة يقلل ارتفاع السكر مقارنة بتناولها أولاً، خاصة لدى المصابين بالسكري أو ما قبل السكري. ويرجع ذلك إلى أن البروتينات، الدهون، والألياف تبطئ امتصاص السكريات.



للأشخاص الأصحاء، لا حاجة ملحة للتحكم الصارم بترتيب الطعام، لكن هذه الطريقة قد تساعد على الشعور بالشبع وتقليل الكربوهيدرات البسيطة. الخبراء يحذرون من المبالغة التي قد تؤدي لقلق غذائي أو اضطرابات في الأكل.



الخلاصة: تسلسل الوجبات قد يكون مفيدًا لمن لديهم مشاكل في تنظيم السكر، لكن الأهم هو تناول وجبات متوازنة ومغذية وممتعة دون التقيّد الصارم بالترتيب.